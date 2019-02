Turchia | terremoto di magnitudo 5 1 avvertito anche a Istanbul

Terremoto di 5.1 nel nord ovest della Turchia - paura a Istanbul e Smirne : paura a Istanbul per una forte scossa di Terremoto registrata alle 19.23. Il sisma ha avuto magnitudo di 5.6 poi corretta in 5.1 ed è stato registrato nel nord - ovest della Turchia , con epicentro nel ...

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Turchia alle 19:23:30. L'evento, di magnitudo 5.6, si è verificato ad una profondità di 10 km, nella zona di Cannakale, nei pressi della costa Ovest. Aggiornamenti a breve.

Un Terremoto magnitudo 4.4 è stato registrato oggi alle 06:34 UTC a 5 km ovest-sudovest da Kocadere, nel nordovest della Turchia (dati USGS), ed è stata avvertita anche in alcune zone di Istanbul. Non vengono riportati danni a persone o cose, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. L'evento si è verificato lungo la faglia nord-anatolica.