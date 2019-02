Astronomia | ecco la stella più antica | ha 3 miliardi di anni ed è circondata da anelli di

Astronomia - nella notte del 19 febbraio splenderà la Superluna di Neve : ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultima luna piena dell’inverno : La luna di Neve brillerà luminosa martedì 19 febbraio, anche nelle aree in cui non ci sarà Neve al suolo. Perché? Semplicemente perché luna di Neve è il nome dato alla luna piena del mese di febbraio. Ma da dove deriva questa definizione? Ogni mese ha una luna piena quando il sole illumina l’intera faccia del nostro satellite rivolta verso la Terra. Nel corso degli anni, ad ogni luna piena è stato dato un nome che è spesso collegato al mese in ...

Astronomia : ecco la prima foto del lato nascosto della Luna con la Terra : Dopo le immagini del lato nascosto della Luna, arriva il primo scatto in cui si vede per intero sia il volto meno noto del nostro satellite che la Terra. Il nuovo ritratto si deve al microsatellite Longjiang-2, anche noto come DSLWP-B: è arrivato attorno alla Luna insieme al satellite Queqiao, ed ha il compito di fare da ponte radio tra la sonda Chang’E-4, scesa a gennaio sul nostro satellite, e la Terra. L’immagine catturata il 4 febbraio ...

Astronomia - ecco due Super-Terre “gemelle diverse” : uguali - ma solo in apparenza [FOTO e VIDEO] : Astronomia – Hanno più o meno la stessa dimensione, circa una volta e mezza il raggio della Terra, ma una eccezionale diversità nella densità media e dunque nella composizione chimica. Sono gli esopianeti Kepler-107b e Kepler-107c, due Super-Terre calde che hanno masse rispettivamente di circa tre e nove masse terresti e orbitano attorno alla loro stella a distanze molto ravvicinate da essa: 6,7 e 9 milioni di chilometri rispettivamente, ...

Astronomia : la Luna “nasconde” Saturno - ecco come osservare l’occultazione : Febbraio è un mese denso di eventi astronomici: la Luna sarà protagonista il 19 Febbraio quando apparirà più grande e luminosa della norma, ma ci riserva anche un altro evento degno di nota, all’alba di domani 2 febbraio. Il nostro satellite “nasconderà” Saturno, dando vita ad una c.d occultazione: si tratta di un evento difficile da osservare perché i due corpi celesti saranno bassi sull’orizzonte est. La falce di Luna ...

Astronomia : ecco la galassia nana più isolata mai scoperta - si trova a 30 milioni di anni luce da noi : Studiare un ammasso di stelle nella Via Lattea e scoprire che, proprio dietro di esso, c’è una piccola e antichissima galassia mai osservata prima. È quanto accaduto al team di ricercatori guidati da Luigi Bedin dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) analizzando immagini del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA centrate sull’ammasso stellare NGC 6752. L’obiettivo del team di ricerca era quello di osservare le proprietà delle nane ...

Astronomia - ecco cosa ci riserva il 2019 dopo la “Superluna di sangue” tra congiunzioni - eclissi e stelle cadenti : Il cielo ci regala ogni mese eccezionali fenomeni astronomici, come la “Superluna di sangue” che ieri, 21 gennaio, ha incantato milioni di persone nel mondo, tingendosi di rosso e apparendo più grande e luminosa del solito. Ma oltre alle eclissi lunari e solari, il 2019 ci darà anche la possibilità di vedere alcuni dei pianeti più interni del sistema solare stagliarsi nel cielo. ecco allora gli eventi celesti da non perdere assolutamente nel ...

Astronomia - il 21 Gennaio l’Eclisse totale di Luna : ecco come osservarla [DETTAGLI] : Lunedì 21 Gennaio 2019 si verificherà un’eclisse totale di Luna. Il fenomeno di osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra ed un cono d’ombra, che sono coassiali. Il moto della Luna determina la sua entrata nel cono di penombra della Terra nella fase iniziale dell’Eclisse, e ciò corrisponde ad una lieve diminuzione dell’intensità ...

Astronomia : ecco il ritratto di Ultima Thule - il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : Dai confini del Sistema Solare sono arrivate le prime immagini di Ultima Thule, il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo: la sonda della NASA New Horizons, il giorno di Capodanno, ha raggiunto l’oggetto coperto di ghiaccio che si trova nella Fascia di Kuiper, a una distanza di 6,4 miliardi di km dalla Terra. Le prime immagini, ancora in bianco e nero e a bassa risoluzione, mostrano un corpo celeste che assomiglia a una ...

Astronomia : arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2019 - ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2019 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...