Altro che fissazione e malattia mentale | come diceva Savona Giorgetti apre a manovra bis

Sarri perde anche con l’Altro Manchester. Il Chelsea fuori dalla FA Cup : Chelsea-United 0-2 Il Chelsea è fuori dall’FA Cup che lo scorso anno aveva vinto con Antonio Conte in panchina. Ancora una sconfitta per Maurizio Sarri battuto in casa 0-2 dal Manchester United di Solskjaer. Oggi il Guardian ha scritto di Sarrifall. Il Chelsea ha giocato meglio rispetto al 6-0 subito dal City – non è che ci volesse molto – almeno si è visto l’impegno. Ma poi, stringi stringi, non ha quasi mai costruito ...

Inter - prossimo acquisto sotto accusa : 'Altro che fuoriclasse...' : Pagella molto dura da La Gazzetta dello Sport per Rodrigo de Paul . Il trequartista dell'Udinese promesso sposo dell' Inter becca un 5 pieno per Udinese-Chievo con questo giudizio: 'Per Nicola è un fuoriclasse: esagerato. Ottimo giocatore ...

Altro che continuità aerea - quando da Olbia conviene andare all'estero invece che a Roma : Il costo dei biglietti da Olbia. Biglietti aerei sempre cari da Olbia e per la Sardegna. Al punto che può costare meno fare un viaggio all'estero che raggiungere la Penisola. E nemmeno con la nuova ...

Pd - Matteo Renzi a Che tempo che fa : “Fondare un Altro partito? Ci ho pensato due volte”. Ecco quando : Ospite di Che tempo Che Fa su Rai1 Matteo Renzi risponde alla domanda di Fabio Fazio sulla possibilità di fondare un altro partito: “A fondare un altro partito ci ho pensato due volte: quando ho perso le primarie contro Bersani 60/40, e poi quando ho preso un altro 40%: quello delle elezioni europee. Oggi non mi interessa ragionare di me. Per una volta posso studiare, approfondire, fare un altro lavoro, dare una mano in un altro modo, lo ...

TRUE DETECTIVE - Altro che prima stagione. Recensione degli episodi 3x04-05-06 : Recensendo i primi tre episodi dell'atteso ritorno di TRUE DETECTIVE ci siamo mostrati fiduciosi. Superata la metà della terza stagione, possiamo dirci ora definitivamente conquistati.In primo luogo ci troviamo di fronte a un cast impeccabile cui calzano a pennello personaggi caratterizzati nel profondo e indagati nell'animo a trecentosessanta gradi. Dal protagonista indiscusso interpretato da Ali Maehrshala (Moonlight, Luke Cage, ...

Genova - il consigliere di FdI : "Meglio un papa che ama gli animali dell'Altro che ama i migranti" : L'avvocato Campanella attacca Bergoglio e difende Ratzinger. Sempre su Facebook aveva dato della "boldracca" a Laura Boldrini

Altro che All Star Game : l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia - scrive il NYT : Altro che All-Star Game, l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia di basket e creare una Coppa Americana nel mezzo della stagione. La proposta arriva dal New York Times in un articolo scritto da Zach Messitte e pubblicato nell'edizione di sabato. "Mentre noi celebriamo l'All Star Game - scrive Messitte, presidente del Ripon College nel Wisconsin e associato alla John Hopkins School di Bologna - in Italia vivono l'adrenalina già a febbraio. Le ...

Altro che Cr7 - ecco quanti gol farà Piatek se continua così - : Un gol alla van Basten. No alla Sheva. No, come Ronaldo il fenomeno. E via con i paragoni infiniti, ma forse è semplicemente tempo di dire gol alla Piatek. Anche perchè il polacco del Milan li segna ...

Altro che populismo. Il "tempo degli influencer" sarà molto peggio : C'è poco da fare. I tempi ormai lo impongono, prima che sia troppo tardi. Occorre riformare la democrazia rappresentativa, in Italia come Altrove. Di fronte agli alti ululati di chi, un giorno sì e l'Altro pure, si scandalizza del cosiddetto populismo di questi anni, è possibile osservare che il peggio deve ancora venire. E verrà presto.Ciò a cui stiamo assistendo, in realtà, è poco differente dal ...

Altro che single - il 15 febbraio in realtà era dedicato alle orge ed è da qui che nacque la festa di San Valentino : ecco tutta la storia : Era il 496 d.C. quando papa Gelasio I, cercando di mettere un punto definitivo al rito pagano dedicato al dio della fertilità, Luperco, festeggiato il 15 febbraio, istituì la festa degli innamorati scegliendo come data il 14 febbraio, un giorno prima dei cosiddetti lupercalia. In queste occasioni pagane, come riferisce Plutarco, “venivano iniziati due nuovi luperci (uno per i Luperci Fabiani e uno per i Luperci Quinziali) nella grotta del ...

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - Altro raptus in tv : 'Ecco dove manderei Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi all' Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini , suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. 'Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega',...

Dà fuoco alla fidanzata perché sospetta che lo tradisce con un Altro uomo : Una donna sudafricana è stata bruciata viva dal compagno che sospettava di essere stato tradito.Continua a leggere