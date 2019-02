lastampa

: Suor Deodato: l’abuso delle religiose è un fenomeno anche italiano - vatican_it : Suor Deodato: l’abuso delle religiose è un fenomeno anche italiano - alexginotta : Suor Deodato: l’abuso delle religiose è un fenomeno anche italiano -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La prima donna consacrata, vittima disessuale, l'ho incontrata nei primi anni del 2000 ed è stato per me l'entrata in un mondo e in un vissuto di dolore e di sofferenza profondo e travolgente. ...