Bortuzzo lascia l' ospedale | ' Grazie per l' affetto Ora inizia l' allenamento'

Nuoto - Manuel Bortuzzo lascia il San Camillo per centro riabilitazione : "Adesso inizia l'allenamento" : 'Adesso inizia l'allenamento'. Manuel Bortuzzo ha registrato un video dopo aver lasciato l'Ospedale San Camillo e raggiunto la Fondazione Santa Lucia, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ...

