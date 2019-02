L’idea della Lega dopo Sanremo | «In radio | una canzone italiana ogni tre»

Lo 0-2 del Psg sullo United rende L’idea della grande Champions del Napoli : Senza Cavani e Neymar Era tutto apparecchiato per la grande serata del Manchester United. La squadra che – da quando i giocatori hanno vinto la loro battaglia e hanno ottenuto lo scalpo di Mourinho – le ha vinte tutte tranne un pareggio acciuffato in extremis in casa col Burnley. I calciatori sono improvvisamente rinati con l’avvento in panchina di Solskjaer. E ieri sera gli uomini di Tuchel erano senza Cavani né Neymar. Col ...

Calcio : il presidente dell’UEFA Ceferin rigetta L’idea della Superlega : “Ucciderebbe questo sport” : Si aggiungono le parole del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alle già non scarse critiche all’idea della Superlega europea di club che coinvolgerebbe molti dei maggiori club del Vecchio Continente. Ceferin, che domani sarà confermato alla guida del massimo organismo sportivo d’Europa per quel che riguarda il pallone che rotola sul rettangolo verde, ci è andato giù molto pesante sulla questione: “Ucciderebbe il ...

Chris Pratt era nervoso alL’idea di chiedere a Arnold Schwarzenegger la mano della figlia : Non ci stupisce The post Chris Pratt era nervoso all’idea di chiedere a Arnold Schwarzenegger la mano della figlia appeared first on News Mtv Italia.

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - L’ideatore dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

F1 - la Ferrari pronta ad anticipare il debutto in pista della nuova monoposto : ecco L’idea di Binotto : La scuderia di Maranello ha in mente di sfruttare uno dei filming-day concessi dalla FIA il giorno prima della sessione di test prevista a Barcellona Lo sviluppo della nuova Ferrari 2019 prosegue senza intoppi, gli uomini in rosso sudano e faticano a Maranello per farsi trovare pronti in vista della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 febbraio. Lapresse Un mese esatto in cui verranno risolti gli ultimi problemi, per far sì ...