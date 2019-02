Matteo Renzi | «Non mi pento di niente | ma vi spiego qual è stato il mio errore più

Matteo Renzi : «Non mi pento - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande»|Diretta tv : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi torna con un libro : «Io ero il barbaro - Conte è l'uomo dei salotti» : Mondo piatto, globalizzazione, prodotti di qualità, piccolo Paese che può andare in tutto il mondo. Tutte le 240 pagine del mio libro sono un inno al futuro. Sei punti: Europa contro nazionalismo, ...

Matteo Salvini : “Il libro di Renzi? Lo leggo solo se me lo regalano e non spendo un euro” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini commenta così l'uscita del libro di Matteo Renzi, 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', che l'ex premier presenterà oggi a Roma e domani a Firenze: "Sono emozionato, ho la pelle d'oca. Se lo leggerò? Se me lo regalano lo leggo ma non ci spendo un euro".Continua a leggere

Matteo Renzi svela la porcheria del Pd sugli immigrati : "Io volevo - ma i senatori dem...". Il suicidio : Secondo Matteo Renzi il colpo mortale al Pd lo ha inferto il Pd stesso, sullo Ius Soli. Nel suo libro Un'altra strada, di cui in queste ore stanno uscendo ampie anticipazioni, l'ex segretario e premier ricorda come la legge sulla cittadinanza agli stranieri nati in Italia sia stata trasformata in di

Matteo Renzi : "Voterò alle primarie Pd ma non dirò per chi. Rispetterò il risultato" : "Andrò a votare alle primarie ma non dirò chi appoggio per evitare polemiche. Il punto fondamentale è evitare che accada quello che è già accaduto a me dopo aver vinto per due volte le primarie, ovvero che un secondo dopo mi hanno fatto la guerra i miei. Se mi fossi candidato per la terza volta sarebbe stato un accanimento terapeutico. Vinca il migliore, rispetterò il risultato". Lo ha detto Matteo Renzi ...

Matteo Renzi : “Sono stato arrogante - ho sottovalutato la portata del fenomeno fake news” : Nel suo libro, di cui pubblichiamo un estratto in anteprima, Matteo Renzi spiega l'errore di aver sottovalutato il fenomeno fake news "per una forma di arroganza o di sopravvalutazione delle mie capacità comunicative".Continua a leggere

Dopo Firenze Secondo Me - Matteo Renzi tornerà in tv : "Racconterò il volontariato e le eccellenze italiane" : L'esperienza di Firenze Secondo Me gli ha regalato emozioni, lo ha fatto divertire. Perciò Matteo Renzi ha intenzione di tornare a fare televisione, restando, però, lontano dai talk show. Ha in cantiere due nuove serie: una sull'Italia del volontariato, l'altra sulle eccellenze del Paese. Lo anticipa nel suo ultimo libro, Un'altra strada - Idee per l'Italia di domani, che esce oggi, 14 febbraio.Nel libro, di cui HuffPost pubblica ...

Matteo Renzi prende un'altra strada : Rieccolo. Torna Renzi, eternamente uguale a se stesso, incapace di ammettere limiti e errori, perché "a differenza dei comunisti, penso che se uno si deve pentire si pente davanti a un confessore". Anche l'autocritica diventa sfoggio narcisistico su una grande rimozione di ciò che è stato che, in fondo, era tutto giusto e poteva solo essere comunicato meglio: "Non ho investito su una comunicazione social, ho solo lavorato su ...

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Abruzzo - Matteo Renzi : “Quella di Grillo su 700.000€ non è battuta - è loro modello di democrazia” : Matteo Renzi attacca Beppe Grillo dopo le frasi di ieri con cui il co-fondatore dei Cinque Stelle ha chiesto agli abruzzesi, dopo il deludente risultato elettorale, di restituire i 700mila euro donati dal Movimento alla regione: "Voi pensate che questa sia una battuta. In realtà è il modello di democrazia che hanno in testa i populisti".Continua a leggere

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi umiliato anche da Rosy Bindi : tre parole per massacrarlo : La costruzione del progetto del Pd è stata distratta e non si è alimentata una forte linea politica alternativa alla destra e alle inclinazioni populiste già presenti nel paese, e questo ha reso ...

Matteo Renzi - passa per i soldi il piano per sfasciare del tutto il Pd : passa per i soldi il piano, quello vero, di Matteo Renzi, per smantellare definitivamente il Pd prima di farsi il suo partito. Sono quelli che il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, amico fraterno dell'ex premier ed ex segretario, ha stanziato in vista delle primarie per la scelta del nuovo segreta