F1 - Alonso nella sede della McLaren : il pilota potrebbe tornare al volante di una monoposto : Fernando Alonso si trova in queste ore a Woking, l’ex pilota di Formula Uno nella sede della McLaren: lo spagnolo ha in serbo una sorpresa per i fan? Fernando Alonso ha detto addio alla Formula Uno alla fine della stagione 2018. Le successive dichiarazioni del pilota hanno lasciato però libero spazio ad un possibile ritorno dello spagnolo, che in queste ore si trova nella sede della McLaren. Alonso ha infatti pubblicato una serie di ...

Automobilismo Alonso trionfa nella 24 ore di Daytona - nel mirino la 'tripla corona' : TRIPLA CORONA NEL mirino - Alonso diventa così il terzo campione del mondo di F1 a vincere la classica di Daytona, prima di lui c'erano riusciti solo Phil Hill e Mario Andretti. Ora Fernando, che a ...

24 Ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso punta al successo nella Maratona della Florida : “Costruiscimi una macchina e io ti vinco Daytona”. Fernando Alonso non è Tom Cruise in “Giorni di Tuono” ma di sicuro lui quest’anno la 24 Ore di Daytona vuole vincerla. L’iberico, uscito di scena in grande stile dal mondo della Formula Uno sotto le luci di Abu Dhabi tra gli applausi di tutti, non è ancora soddisfatto e ricerca altro nel motorsport per soddisfare il proprio animo competitivo. La Maratona della ...

Fernando Alonso pronto a gareggiare nella 24 Ore di Daytona : “Punto alla vittoria!” : Fernando Alonso ha detto addio alla F1 ma la sua voglia di competere non si è di certo affievolita. Lo spagnolo è infatti impegnato nelle sessioni di test in vista della 24 Ore di Daytona, in programma il 26-27 gennaio, al volante della Cadillac DPi-V.R, che disputerà insieme all’americano Jordan Taylor, all’olandese Renger van der Zande e al giapponese Kamui Kobayashi. Il più veloce della seconda sessione di prove tenutasi in queste ...