Il Liverpool frena | Klopp si arrabbia

sport.virgilio

: Premier League, frena il Liverpool con il West Ham e il City si rifà sotto... - - ItaSportPress : Premier League, frena il Liverpool con il West Ham e il City si rifà sotto... - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Premier: il West Ham frena il Liverpool Reds non oltre l'1-1, il Manchester City risale a -3 punti -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Altro pareggio per ilche, con il West Ham, non va oltre l'1-1. Un altro mezzo passo falso per la squadra di, decisamenteto per il momento di difficoltà che sta vivendo la sua ...