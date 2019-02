Dazi | Trump e Xi | probabile incontro in Vietnam a fine febbraio

Guerra dei Dazi - Usa-Cina ancora distanti. Trump : “Nessun accordo finale se non incontrerò il mio amico presidente Xi” : Saranno i due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping, a cercare un accordo tra Stati Uniti e Cina prima della fine della tregua commerciale e dell'applicazione di nuovi dazi statunitensi, che avrebbero ripercussioni negative su tutta l'economia globale. Ieri si sono concluse le due giornate di colloqui a Washington tra le due delegazioni, ma quella cinese si è presentata, secondo le fonti del Wall Street Journal, quasi a mani vuote. A causa ...

Dazi - Xi apre e scrive a Trump Trattative verso l'intesa finale : L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena chiusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". Lo riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito dette Trattative . Seguendo "l'importante consenso" ...

L'Europa - non la Cina - vero problema per l'economia mondiale. E i Dazi di Trump aggravano la crisi : ...sta dav vero scontando la maturità della stretta monetaria della Federal Reserve o dopo l'ultimo report sul lavoro negli USA a dicembre qualche segnale rialzista tenderebbe a permanere? l'economia Usa ...

Trump - ok negoziati con Cina ma no revoca Dazi. Molto bene con Nord Corea : Donald Trump soddisfatto dei rapporti con i due "grandi avversari" dell'Estremo Oriente . I negoziati commerciali con la Cina "stanno andando bene - ha detto il Presidente degli Stati Uniti in un ...