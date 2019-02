All-Star Game NBA 2019 – Scelto il sostituto di Oladipo | prima convocazione per D’Angelo

Lady Gaga e Bradley Cooper Alla Notte degli Oscar per ShAllow sognando il Premio per A star is born : Lady Gaga e Bradley Cooper alla Notte degli Oscar per Shallow, in duetto al Dolby Theatre di Hollywood nella serata del 24 febbraio a seguito della nomination ottenuta per A star is born, al quale hanno partecipato come protagonista riscuotendo un inaspettato successo. Com'è noto, il brano è uno dei candidati al Premio Oscar nella categoria Best Original Song. Tra gli altri nominati compaiono Kendrick Lamar e SZA per All the stars in Black ...

Cake Star 2019 - Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dAlla Versilia : prima puntata in diretta : [live_placement]Cake Star 2019, anticipazioni prosegui la letturaCake Star 2019, Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dalla Versilia: prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2019 21:10.

Infortunio Chiellini - le rivelazioni di Allegri : “ecco quanto starà fuori” : Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni del centrale della Juventus Giorgio Chiellini, alle prese con un Infortunio “Chiellini non ha niente di grave, ma ci vorranno dieci o quindici giorni prima che sia a posto. Domani non c’è, difficilmente ci sarà col Sassuolo, poi vedremo l’evolversi della situazione“. Lo ha detto un sollevato Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con ...

All-Star Game NBA 2019 – Riunione Bucks! Coach Budenholzer Allenerà il Team Antetokounmpo : Mike Budenholzer sarà l’allenatore del ‘Team Antetokounmpo’ all’All-Star Game NBA 2019: il Coach dei Bucks ritroverà la sua stella e forse anche Khris Middleton ‘Sfida nella sfida’ quella della notte fra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Ad affrontarsi, oltre alle due squadre che si giocheranno la testa della Eastern Conference fino a fine stagione, erano presenti anche i due Coach candidati ad allenare ...

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dAlla parte di chi chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

NBA - All-Star Game 2019 : annunciate le riserve - incredibile l’assenza di Doncic : NBA, All-Star Game 2019: non è presente in lista Luka Doncic nonostante lo spettacolo offerto, ad Est c’è Oladipo che verrà sostituito NBA, All-Star Game 2019: è stato fatto fuori Doncic. L’impostazione gerarchica della Lega ha colpito ancora, con uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione, tra i più votati dal pubblico per l’evento di Charlotte, che è finito fuori dalla lista dei convocati. Probabilmente ...

NBA - All-Star Game 2019 - i nomi delle 14 riserve : le foto : Ecco i nomi delle 14 riserve , sette dalla Eastern e sette dalla Western Conference, che scenderanno sul parquet a Charlotte nella partita delle stelle del prossimo 18 febbraio. Tra una settimana i ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : tappa decisiva - Jarl Magnus Riiber può conquistare matematicamente la sfera di cristAllo : Momento chiave della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Questo fine settimana a Klingenthal (Germania) andrà in scena l’ottava tappa stagionale e il norvegese Jarl Magnus Riiber potrebbe già conquistare matematicamente la sfera di cristallo. Dopo la doppietta ottenuta nell’ultimo week-end a Trondheim, il 21enne di Oslo è pronto a dettare ancora legge e poter così festeggiare in anticipo per questo grande risultato. Al momento Riiber ha 1058 ...

Sei Nazioni 2019 - Francia-GAlles aprirà il torneo. Transalpini senza Bastareaud - ma Gatland sa come colpire : Mancano poco più di 24 ore: sarà la sfida tra Francia e Galles, in programma venerdì 1 febbraio a dare il via all’edizione 2019 del Sei Nazioni di rugby: la gara si giocherà a Parigi con inizio alle ore 21.00. Sfida molto interessante tra la squadra di casa, capace di vincere con chiunque ma molto discontinua, e la compagine ospite, che viene da 9 successi consecutivi fatti registrare in coda al 2018. La Francia scenderà in campo con ...