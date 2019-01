Shoah | a Pisa consigliere Lega resta seduto durante minuto di silenzio

Pisa - consigliere comunale resta seduto durante il minuto di silenzio per la Shoah : espulso - Sky TG24 - : Polemiche per il gesto di Manuel Laurora che è stato espulso dall'Aula "per comportamento altamente lesivo delle istituzioni". Il sindaco Michele Conti, anche lui esponente del Carroccio, ha ...

Shoah - a Pisa consigliere eletto con la Lega non si alza per minuto di silenzio : presidente chiede le scuse e si commuove : Un minuto di silenzio per le vittime della Shoah. Nell’aula del consiglio comunale di Pisa sono tutti in piedi per celebrare il Giorno della Memoria. Tranne un consigliere comunale: Manuel Laurora, eletto come indipendente nelle liste della Lega e leader del movimento locale “No moschea“. Lui è rimasto seduto, provocando l’immediata reazione delle opposizioni che hanno abbandonato l’aula. L’episodio, avvenuto martedì 29 ...

