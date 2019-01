C Italia | Roma travolta 7-1 | viola avanti

Coppa Italia - Fiorentina-Roma finisce 7-1 : Tripletta di Chiesa Disfatta giallorossa in Coppa Italia. La squadra di Di Francesco è stata travolta dagli uomini di Pioli. E finita 7-1, e la Fiorentina si è qualificata per la semifinale dove incontrerà la vincente tra Atalanta e Juventus. È stato un massacro sportivo. La Roma non ha schierato la squadra B, anzi. Tanti titolari. Eppure è stato un match senza storia. Doppietta di Federico Chiesa nei primi 18 minuti. Kolarov accorcia le ...

VIDEO Triplette Federico Chiesa - Fiorentina-Roma 7-1 : i gol dell’attaccante in Coppa Italia : Federico Chiesa ha segnato una bellissima tripletta in Fiorentina-Roma 7-1, quarto di finale della Coppa Italia. L’attaccante dei viola ha sbloccato la partite con due reti in contropiede al 7′ e al 18′, poi nel finale ha arrotondato il proprio tabellino. Di seguito il VIDEO dei gol di Federico Chiesa in Fiorentina-Roma 7-1. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA VIDEO ...

La Fiorentina ha battuto 7-1 la Roma e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia : Nel secondo quarto di finale di Coppa Italia la Fiorentina ha battuto la Roma con un surreale 7-1 e si è quindi qualificata alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Atalanta-Juventus. La Fiorentina ha segnato tre gol nel primo tempo

Roma fuori dalla Coppa Italia : al Franchi subisce 7 reti! : Disastro Roma. I giallorossi escono umiliati dalla Coppa Italia. Al Franchi la Fiorentina vince con un tennistico 7-1 grazie ad

Fiorentina-Roma 7-1 - Coppa Italia : i viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale : La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura ...

Pagelle Fiorentina Roma 7-1 - voti Coppa Italia : Federico Chiesa magnifico con tre gol - giallorossi del tutto fuori partita : Vittoria nettissima della Fiorentina, che travolge la Roma per 6-1 con una prestazione estremamente convincente, unita a un’assenza mentale della Roma particolarmente evidente. I viola si qualificano per la semifinale della Coppa Italia estasiando il Franchi: Federico Chiesa è il vero protagonista della notte con una superlativa tripletta. Di seguito le Pagelle dell’incontro. Fiorentina Lafont, 6,5: Non corre grandi pericoli, anche ...

Coppa Italia : quarti - Fiorentina-Roma 7-1 : 20.10 La Fiorentina approda alle semifinali di Coppa Italia (aspetta Atalanta-Juve) con un clamoroso 7-1 in casa sulla Roma Viola subito graffianti in contropiede: una doppietta di Chiesa (7' e 18') indirizza subito la gara. La Roma ha una fiammata con il gol di Kolarov (sinistro dal limite al 28'), ma già al 33' Muriel firma il 3-1. Di Francesco gioca la carta Dzeko (con Schick davanti), ma Benassi firma il poker (66'). La Roma perde la ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus - Roma - Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale : E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio. Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il ...

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Fiorentina-Roma - dalle 18.15 La Diretta I giallorossi cercano il riscatto in Coppa Italia : La seconda gara dei quarti di finale vede affrontarsi al Franchi Fiorentina e Roma, entrambe alla ricerca di una vittoria che svolti la stagione. Reduci dal colpo esterno agli ottavi sul campo del ...

SOS ulivi Italiani : vertice internazionale a Roma per salvare l’extravergine Made in Italy : Con la produzione di extravergine Made in Italy che ha raggiunto quest’anno i minimi storici è SOS per gli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza sleale provocata dalle importazioni low cost spacciate per italiane. Per affrontare la storica emergenza e salvare l’olio extravergine Made in Italy è stato convocato il primo Summit internazionale con la presenza degli ...

La Fiorentina ospita la Roma in Coppa Italia : ecco dove seguire la gara in Tv : Fiorentina e Roma puntano la semifinale di Coppa Italia: chi passa affronta una tra Atalanta e Juventus L'articolo La Fiorentina ospita la Roma in Coppa Italia: ecco dove seguire la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Fiorentina-Roma - Coppa Italia in DIRETTA : al Franchi in palio la semifinale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Roma, secondo quarto di finale in programma questa settimana per la Coppa Italia 2018-2019 di calcio. Nella giornata di ieri il Milan ha conquistato il primo posto disponibile per la semifinale superando il Napoli, mentre oggi scenderanno in campo anche Atalanta e Juventus, nella sfida che deciderà l’avversaria della vincente della partita di questo pomeriggio. La Fiorentina di ...

DIRETTA FIORENTINA ROMA/ Streaming video Rai : la sfida sarà arbitrata dal signor Manganiello - Coppa Italia - : DIRETTA FIORENTINA ROMA Streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.