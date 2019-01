Xiaomi Mi 9 potrebbe arrivare a febbraio | pochi giorni dopo Redmi X ma prima di Samsung

Xiaomi svela il suo smartphone pieghevole in un video - se piace al pubblico potrebbe produrlo in massa : Lo smartphone pieghevole è sempre più vicino alla realizzazione. Xiaomi ci sta lavorando, e ha deciso di darcene un assaggio in un video pubblicato online, che potete vedere in questa notizia. Si tratta ancora di un prototipo, ma si vedono abbastanza particolari da poterne intuire il funzionamento di massima. A usarlo è il presidente e co-fondatore dell’azienda cinese, Lin Bin, che all’inizio sembra maneggiare un tablet, finché non ...

Xiaomi potrebbe ispirarsi a Huawei e Apple : ecco le Xiaomi Mi True Wireless : Le nuove cuffie True Wireless di Xiaomi, che riprendono il design delle più famose AirPods di Apple, si mostrano in una serie di presunti render ufficiali. L'articolo Xiaomi potrebbe ispirarsi a Huawei e Apple: ecco le Xiaomi Mi True Wireless proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 potrebbe avere nome in codice orchid : Nel codice della MIUI 10 sono stati trovati riferimenti a "orchid_sprout", ossia il nome in codice di un inedito device che potrebbe essere lo Xiaomi Mi A3 L'articolo Xiaomi Mi A3 potrebbe avere nome in codice orchid proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe battere cassa ai produttori cinesi - Huawei e Xiaomi comprese : Google potrebbe iniziare presto a esigere un pagamento da parte di alcuni produttori di smartphone cinesi, tra cui Huawei, Xiaomi e ZTE. Tutto potrebbe essere legato alla multa inflitta dalla Commissione Europea qualche mese fa. L'articolo Google potrebbe battere cassa ai produttori cinesi, Huawei e Xiaomi comprese proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 4 potrebbero avere una tripla fotocamera posteriore e CPU Snapdragon 855 : Stando ad un report, lo Xiaomi Mi 9 potrebbe essere il primo smartphone del colosso cinese con una tripla fotocamera posteriore, seguito poi dallo Xiaomi Mi MIX 4 L'articolo Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 4 potrebbero avere una tripla fotocamera posteriore e CPU Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse : Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero essere svelati nei prossimi mesi: il primo è oggetto di immagini teaser su Weibo, il secondo si lascia intravedere nella certificazione e potrebbe essere il primo Android Go del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse proviene da TuttoAndroid.

SM-G977 potrebbe essere Galaxy S10 5G - M1901F7E/T/C Xiaomi Redmi 7 : La versione 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il numero di modello SM-G977, mentre M1901F7E, M1901F7T e M1901F7C potrebbero essere tre varianti di Xiaomi Redmi 7. L'articolo SM-G977 potrebbe essere Galaxy S10 5G, M1901F7E/T/C Xiaomi Redmi 7 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano : Dopo la conferma ufficiale dell'imminente apertura di due nuovi Mi Store, sembra che ne sarà inaugurato un quindi in Piazza Duomo a Milano L'articolo Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano proviene da TuttoAndroid.