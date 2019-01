Quarti di Coppa Italia | tutte le quote

Coppa Italia - Quarti di finale : Atalanta-Juventus affidata a Pasqua : ROMA - Sono stati designati gli arbitri per le gare, sola andata, dei quarti di finale di Coppa Italia . La prima in ordine temporale sarà Milan-Napoli , martedì 29 gennaio, affidata a Giacomelli . ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mosca 2019 : Ochner/March chiudono Quarti nel PSL a squadre : Non arriva il secondo podio in due uscite per quanto riguarda il Mixed Parallel Slalom Team in casa Italia: dopo aver centrato la seconda piazza in quel di Bad Gastein gli azzurri non si ripetono in quel di Mosca, nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, e chiudono in quarta posizione. A trionfare in una spettacolare sfida di Big Final è l’Austria, che trova il bis dopo il trionfo casalingo di qualche settimane fa: Daniela Ulbing e ...

Speed skating - Coppa del Mondo juniores Helsinki 2019 : quattro Quarti posti per gli azzurrini nella prima giornata : Si è conclusa ad Helsinki, in Finlandia, la prima giornata di gare della Coppa del Mondo juniores di Speed skating: gli azzurrini conquistano quattro quarti posti, due nella categoria juniores ed altrettanti in quella neo-seniores. Si fermano ai piedi del podio tra gli juniores Francesco Betti sui 1000 metri e Laura Peveri sui 3000, mentre sfiorano il podio tra i neo-seniores Betti, Galli e Rosanelli nel team sprint maschile e lo stesso Jeffrey ...

Coppa Italia - calendario dei Quarti di finale : si parte con Milan-Napoli il 29 gennaio : Dopo aver saputo il nome delle qualificate agli ottavi di Coppa Italia, la Lega di Serie A qualche giorno fa ha pubblicato ed ufficializzato il calendario delle partite per i quarti di finale. Il primo match da disputarsi sarà Milan-Napoli, il 29 gennaio alle 20:45, partita trasmessa su Rai 1. Il giorno successivo si sfideranno Fiorentina e Roma sul campo del Franchi, con diretta su Rai 2 dalle 17:30. Alle 20:45 l'Atalanta ospiterà in casa la ...

Calcio - Coppa d’Asia 2019 : la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei Quarti : La Cina di Marcello Lippi è fuori dalla Coppa d’Asia. Ad Abu Dhabi, nel teatro dello stadio Mohammed Bin Zayed Stadium la formazione del Paese più popoloso del mondo è stata battuta per 3-0 dall’Iran nei quarti di finale. L’incontro è stato deciso dalle reti di Taremi e Azmoun, rispettivamente al 18° e al 31° minuto del primo tempo, e di Ansarifard, al 46° della seconda frazione, con le speranze cinesi ormai ridotte al ...

Coppa d'Asia - Lippi no ce la fa - fuori ai Quarti. Cina eliminata passa l'Iran : La Coppa d'Asia entra nel vivo: la prima semifinale sarà Giappone-Iran, eliminati il Vietnam e la Cina di Marcello Lippi. Domani sono in programma gli altri due quarti di finale: Corea del Sud-Qatar ...

LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA : Quarti di finale Modena-Milano e Civitanova-Monza in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano e Civitanova-Monza, quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le ultime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

LIVE Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : Perugia-Padova e Trento-Verona - Quarti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Padova e Trento-Verona, quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le prime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Volley - Coppa Italia 2019 - Quarti di finale. Civitanova accoglie Monza - sfida apertissima tra Modena e Milano : Si concluderà domani, giovedì 24 gennaio, con due sfide molto interessanti, il turno infrasettimanale dedicato ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley maschile. Le prime otto squadre della classifica di SuperLega al termine del girone di andata si sono guadagnate la possibilità di competere per raggiungere le Final Four, in programma il 9 e il 10 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Questa sera si giocheranno le ...