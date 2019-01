Paura del buio

Hildegard De Stefano è Sara/ La Paura di dimenticare il viso dei suoi cari - La compagnia del cigno - : Sara, interpretata da Hildegard De Stefano, è una delle protagoniste della fiction 'La compagnia del cigno', in onda su Rai 1.

Non aver Paura del futuro. La crisi di Stefanel spiegata con l'apertura modello Zara : La storia che vi stiamo per raccontare si trova lontana dai grandi riflettori del dibattito politico ma è una storia importante che ci dà la possibilità di mettere a fuoco con un punto di vista ...

Non aver Paura del futuro. La crisi di Stefanel spiegata con l’apertura modello Zara : La storia che vi stiamo per raccontare si trova lontana dai grandi riflettori del dibattito politico ma è una storia importante che ci dà la possibilità di mettere a fuoco con un punto di vista ulteriore il tema affrontato oggi nel nostro monografico: i mali del mondo sono davvero causati dalla glob

Centinaia di dispersi nel fango per il crollo di una diga - il Brasile ha Paura delle sue miniere : Privatizzata da vent'anni, è diventata un colosso mondiale dei minerali, presente in tutto il mondo. Le sue azioni, crollate nei mercati internazionali dopo quest'ultima tragedia, valgono da sole il ...

Centinaia di dispersi nel fango - i Brasile ha Paura delle sue miniere : Privatizzata da vent'anni, è diventata un colosso mondiale dei minerali, presente in tutto il mondo. Le sue azioni, crollate nei mercati internazionali dopo quest'ultima tragedia, valgono da sole il ...

La Paura dell'incidente spinge Lega e M5s ad ammiccare alla Meloni : Roma. Attorniato dai suoi collaboratori, con in mano una ventiquattrore di cuoio lucido professionalissima, Carlo Sibilia rivendica la sua coerenza: "Io lo aveva detto già all'epoca". L'epoca, cioè, ...

L'economia britannica ha Paura del 'no deal' : L'Italia, ha rivelato il ministero delL'economia e delle Finanze, ha predisposto le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno ...

Chi ha Paura della libertà in Venezuela : Milano. L’autoproclamazione di Juan Guaidó a presidente del Venezuela ha generato entusiasmi (vedi Donald Trump e Jair Bolsonaro), contrarietà (Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, che tramite un portavoce dà a Maduro di “fratello”), ed enormi imbarazzi. La più imbarazzata di tutti, come stupirsi,

Matteo Salvini - la Paura segreta del leghista : 'Ho Paura di schiantarmi - dormo con due cuscini' : Sondaggi alla mano, la Lega di Matteo Salvini ha raggiunto picchi di consenso che il Carroccio non aveva mai visto finora. Un record che il ministro dell'Interno confessa di vivere anche con un ...

Matteo Salvini - la Paura segreta del leghista : "Ho Paura di schiantarmi - dormo con due cuscini" : Sondaggi alla mano, la Lega di Matteo Salvini ha raggiunto picchi di consenso che il Carroccio non aveva mai visto finora. Un record che il ministro dell'Interno confessa di vivere anche con un pizzico di paura. Intervistato da Panorama, il leader della Lega viene paragonato a una locomotiva, come q

Sala - i messaggi dall'aereo : «Cade a pezzi - ho Paura». Ex fidanzata : «Indagate sulla mafia del calcio» : Le riprese dell'aereo su cui volava Emiliano Sala sono riprese questa mattina porprio mentre veniva diffuso un suo messaggio vocale: «L'aereo cade a pezzi, ho...

Emiliano Sala - l'audio a bordo dell'aereo scomparso : "Ho Paura" - : L'attaccante del Cardiff City in un messaggio audio diffuso dai media: "Sto sopra l'aereo che sembra che stia per andare in pezzi. Se tra un'ora e mezza non avrete mie notizie non so se manderanno ...

Sete di perfezionismo e Paura del giudizio : così aumenta il rischio di avvicinarsi all'alcol : Cercare di essere costantemente all'altezza delle aspettative può portare a bere eccessivamente. La necessità di gestire le emozioni negative, quelle derivanti dal bisogno di presentarsi agli altri in ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi senza Paura verso la neve di casa : Il teatro del Biathlon, lo spettacolo di Anterselva, riapre, come ormai di consueto nell’ultimo week end di gennaio e stavolta le due prime donne, il soprano e il contralto, sono entrambe di casa e rispondono al nome di Dorothea Wierer, leader di Coppa dopo le prime cinque tappe e Lisa Vittozzi, seconda nella classifica generale. Mai nella storia c’è stata così tanta Italia e tale qualità al femminile al via della tappa italiana di Coppa del ...