Juventus | Bernardeschi | Con la Lazio prova di carattere | non molliamo mai

Pagelle Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cancelo e Bernardeschi cambiano la partita - Cristiano Ronaldo decisivo : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A, di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo allo Stadio Olimpico di Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI Lazio-Juventus Pagelle Lazio-Juventus 1-2: Pagelle LAZIO: STRAKOSHA: 5. Respinge malamente la stoccata di Dybala, il pallone arriva sui piedi di Cancelo che firma il pareggio. Per il resto una partita discreta ma quella respinta ...

Juventus-Chievo - le pagelle : potenza Bernardeschi e Dybala regala spettacolo : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Chievo dopo il successo per 3-0 dei bianconeri all' Allianz Stadium contro i veneti. JUVENTUS PERIN 6.5 Subito una buona respinta su Meggiorini. Poi subisce ...

Juventus-Chievo : formazione ufficiale Juve - ci sono Bernardeschi e Rugani : TORINO - Massimiliano Allegri ha scelto Federico Bernardeschi per il tridente offensivo: sarà l'azzurro a sostituire l'infortunato Mandzukic affiancando Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala . Douglas ...

Juventus - sei cambi contro il Chievo : Can e Bernardeschi titolari : la possibile formazione : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita di stasera contro il Chievo. Massimiliano Allegri per il match odierno sembra aver risolto tutti i dubbi di formazione e ripartirà dal 4-3-3. Il tecnico della Juventus per la ripresa del campionato farà un po' di turnover e ci saranno alcuni cambi rispetto alla Supercoppa. Infatti, i cambi saranno ben sei a cominciare dalla porta dove ci sarà Mattia ...

Juventus - contro il Chievo ci sarà un po' di turnover : Bernardeschi in avanti con CR7 : La Juventus, stamattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Chievo. Subito dopo la seduta, Massimiliano Allegri ha tenuto la classica conferenza stampa della vigilia e ha dato qualche indicazione di formazione. Il tecnico della Juve ha annunciato che contro il Chievo in porta ci sarà Mattia Perin e che in difesa si rivedranno Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero prenderà il posto di uno fra ...

Juventus-Chievo - le probabili formazioni : Bernardeschi e Khedira titolari - Chiellini riposa : La Juve è l'unica squadra imbattuta in Serie A, 17 vittorie e due pareggi. Allegri vuole "riprendere seriamente il campionato" e non ammette distrazioni , soprattutto dopo la vittoria in Supercoppa e ...

Juventus - stasera a 'Le Iene' lo scherzo a Federico Bernardeschi : In questi giorni i giocatori della Juventus sono protagonisti non solo in campo ma anche in televisione. Infatti, ieri sera, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano ospiti a 'C'è posta per te' e stasera toccherà ad un altro bianconero prendere parte ad un noto programma TV. Federico Bernardeschi sarà protagonista di uno scherzo de 'Le Iene'. Il numero 33 juventino è stato vittima della nota trasmissione subito dopo la ...

Juventus-Chievo - probabili formazioni : occasione per Bernardeschi - favorito Stepinski : Juventus-Chievo, in programma lunedì 21 gennaio alle 20,30, è il più classico dei testacoda. Allegri e Di Carlo hanno già scelto le formazioni di una sfida che ha un pronostico praticamente scontato e che sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Sky. I campioni d’Italia arrivano al match con 53 punti, nessuna sconfitta, solo due pareggi, il miglior attacco del campionato con 38 reti e la difesa meno perforata, undici reti subite. Di ...

Juventus : lunedì contro il Chievo dovrebbe trovare spazio Bernardeschi : La Juventus annovera un organico di 'lusso' e i giocatori che sono considerati seconde linee, in qualsiasi top club di Serie A (e non solo) sarebbero titolari. Tra le riserve di lusso c'è anche Federico Bernardeschi, che non ha mai scalato le gerarchie come lui stesso si è sempre augurato. Dopo un avvio di stagione al top, l'attaccante è rimasto per lungo tempo ai box, a causa dei ripetuti infortuni: ora però si è ripreso e vorrebbe ritagliarsi ...

Juventus - Bernardeschi vittima de Le Iene : l’attaccante chiuso in bagno durante la festa per la Supercoppa : Federico Bernardeschi, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa italiana, è rimasto chiuso in un bagno degli spogliatoi dello stadio di Gedda per un perfido scherzo de Le Iene Dopo le vacanze natalizie, tornano ‘Le Iene‘. Insieme al programma irriverente di Italia Uno, ritornano anche gli scherzi che vedono vittime calciatori famosi. A seguito della vittoria della Supercoppa Italiana della Juventus a ...

Juventus-Chievo probabili formazioni : Bernardeschi dal 1' minuto : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa. La Juventus reduce dal successo della Supercoppa Italiana si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. Intenso il programma deciso dal tecnico bianconero e dal suo staff. Dopo una prima fase di lavoro atletico e di esercizi con […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Bernardeschi dal 1′ ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Juventus - il probabile undici anti Milan : D.Costa in leggero vantaggio su Bernardeschi : Questo pomeriggio, intorno alle 15:30 ora italiana, la Juventus è scesa in campo a Gedda per allenarsi in vista della partita contro il Milan. I bianconeri hanno così curato gli ultimi dettagli tattici verso la Supercoppa. In casa Juventus da alcuni giorni tiene banco un grande dilemma, ovvero chi sostituirà Mario Mandzukic? Al momento resta aperto il ballottaggio fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Entrambi i giocatori hanno ritrovato la ...

Juventus - Bernardeschi e Bonucci in coro : 'Vogliamo la Supercoppa' : La Juventus, ieri sera, è arrivata a Gedda in vista della Supercoppa Italiana e i giocatori bianconeri si sono recati subito in albergo. Oggi, la giornata juventina sarà molto intensa visto che alle 15:30 la squadra è stata in campo per allenarsi. In vista del match di domani i giocatori bianconeri hanno rilasciato alcune interviste a Juventus TV. In particolare hanno parlato al canale ufficiale della Juventus sia Federico Bernardeschi che ...