Salvini a processo | i dubbi del M5s | Se votiamo sì farà una campagna da

Bongiorno : no al processo - Salvini fece atto politico : Così ha risposto la ministra per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (Lega) ai giornalisti che a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario le hanno chiesto se il ministro dell'interno Matteo Salvini rinuncerà all'immunità nell'ambito della richiesta del tribunale dei ministri di procedere nei suoi confronti per la vicenda della nave Diciotti. "La sua scelta - ha sottolineato Bongiorno - è stata di natura politica, condivisa dal ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Gennaio : M5S : “Sì al processo Salvini”. “Se lo vuole - lo avrà” : Caso diciotti I 5Stelle al martire Salvini: “vuole il processo? L’avrà” Il duello – Il vicepremier: “Avrei voglia di essere convocato dal tribunale di Catania”. E il M5S vira verso il sì ai giudici: “Noi non ci neghiamo mai alla giustizia, restiamo in linea” di Luca De Carolis Il giudicimputato di Marco Travaglio Se la magistratura italiana non fosse indipendente da ogni altro potere e obbligata a procedere su ogni notizia di reato, ...

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini e una sconcia manovra di palazzo. Ma il processo sui migranti lo farà volare' : Infatti il vicepremier in sei mesi di governo ha guadagnato una valanga di consensi proprio grazie alla sua politica intransigente in materia di immigrazione. Aveva promesso di combatterla in ...

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini e una sconcia manovra di palazzo. Ma il processo sui migranti lo farà volare" : Praticamente assolto dalla giustizia ordinaria per la questione della nave Diciotti, che tutti immagino ricorderanno, adesso Salvini deve subire l' assalto, la persecuzione, del Tribunale dei ministri che, invece, lo vuole processare, accusandolo di aver chiuso i porti ai migranti. Non sappiamo come

Paolo Becchi : 'Perché Matteo Salvini deve evitare il processo politico'. Drammatico rischio per l'Italia : ... in questo caso una parte dell' Ordine giudiziario, qualche volta non rispondono al supremo interesse della Nazione ma a logiche del tutto differenti, talvolta di appartenenza politica, talvolta per ...

Paolo Becchi : "Perché Matteo Salvini deve evitare il processo politico". Drammatico rischio per l'Italia : Non accade mai, ma se ti chiami Matteo Salvini può succedere. Ogni volta che la Procura della Repubblica (la magistratura inquirente) chiede l' archiviazione nei confronti dell' indagato, quasi sempre il Tribunale (la magistratura giudicante) dispone l' archiviazione. È raro che un Tribunale faccia

Perché Salvini dovrebbe accettare di andare sotto processo : ... entrambi inesistenti nel caso di specie, , ma esclusivamente in ragione della necessità di esercitare pressione politica nei confronti dell'Unione europea al fine di procedere a una equa ...

Dopo la richiesta del Tribunale dei ministri Salvini sfida i giudici : 'potrei accettare di andare a processo' : Il ministro dell'Interno attacca il Tribunale dei ministri di Catania che ne ha chiesto il rinvio a giudizio per la vicenda di nave Diciotti, con l'accusa di sequestro di persona e abuso di potere

Processo Catania - la mossa del cavallo di Salvini : L'indole era di urlare "processatemi" al Tribunale di Catania, rinunciando all'immunità, con la certezza di avere l'assoluzione piena di fronte al "tribunale del popolo", inteso come opinione pubblica che vuole vedere bloccate non una, ma dieci, cento Diciotti. E di incassare un plebiscito. Però c'è più di un motivo se la notte ha portato consiglio, rispetto agli sfoghi del giorno prima. Perché in politica ...

Perché Salvini dovrebbe accettare d'andare sotto processo : Al conduttore televisivo David Frost che nel corso di una lunga intervista chiese a Richard Nixon se l’intento di tutelare l’interesse nazionale potesse autorizzare il Presidente degli Stati Uniti d’America a compiere azioni illegali, l’ex inquilino della Casa Bianca rispose candidamente che qualsia

Diciotti - Bongiorno : no al processo - Salvini fece atto politico : Molti in questi giorni mi hanno chiesto paragoni con casi del passato: questa è stata una scelta politica che nulla ha a che vedere col tema dei diritti umani. I diritti umani sono inviolabili poi un ...

Sì del M5S al processo per Salvini? "Cade il governo". Esclusivo Affari : Il Movimento 5 Stelle sarà decisivo prima in giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato (l'esame inizia mercoledì 30 gennaio) e poi in Aula sul caso della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno... Segui su Affaritaliani.it

Diciotti - ANM riprende Salvini che rischia il processo per sequestro : "Irrispettoso verso i magistrati" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha accolto le ultime novità sull'inchiesta che lo vede indagato in merito a quanto accaduto con la nave Diciotti nell'agosto scorso esattamente come aveva accolto i primi atti che gli erano stati consegnati: con una diretta su Facebook per mostrare le carte del tribunale di Catania e lanciare qualche affondo ai magistrati che si sono occupati della vicenda in questi ultimi mesi.Lo aveva già fatto lo ...

La faccenda del processo a Salvini per la Diciotti - spiegata : Perché il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto di processare Salvini per il caso della nave Diciotti. I magistrati si dicono convinti che "la scelta del ministro di non autorizzare lo sbarco di migranti fino al 25 agosto, non possa essere qualificato come 'atto politico' in senso stretto e in quanto tale sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria". In sostanza, si legge nella richiesta di autorizzazione a ...