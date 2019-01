Investita da un’auto sulla pista ciclabile

Investita da un’auto mentre attraversa la strada col passeggino : morta. Bimbo in fin di vita : La tragedia è avvenuta nella serata di ieri a sud di Londra. Il Bimbo di 8 mesi lotta per la vita in ospedale. Sua madre aveva circa 20 anni. Il conducente del veicolo non sarebbe stato arrestato ed è ricoverato in ospedale. Non è grave.Continua a leggere