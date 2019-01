Tre anni senza Giulio Regeni | Fico | “Se continua stallo rivedremo rapporti economici con

Silvio Berlusconi - il videomessaggio 25 anni dopo : "Perché sono stato cosTretto a candidarmi" : "L'Italia corre un pericolo grave". Silvio Berlusconi parla in un videomessaggio per i 25 anni di Forza Italia e proprio come nel 1994 il Cavaliere spiega il motivo della sua nuova "discesa in campo". Allora formò il partito e si candidò premier per battere la gioiosa macchina da guerra di Achille O

Tre anni fa il sequestro di Giulio Regeni. Dall'Egitto finora bugie e depistaggi : In molte città italiane, a partire dalla sua Fiumicello, sarà ricordato oggi il giovane ricercatore friulano. Nonostante le molte promesse finora dal Cairo non è arrivato alcun aiuto alle indagini

Treviso - ragazza di 26 anni ritrovata morta : forse overdose di eroina : Accade ieri sera, 24 gennaio, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, una giovane ragazza di 26 anni viene ritrovata morta nel suo appartamento. Sul posto erano presenti i Carabinieri e l'ambulanza, ma la ragazza era ormai senza vita e i soccorritori non hanno potuto fare molto, se non riconoscerne la morte. Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato che conviveva con la giovane in un appartamento in via Garibaldi: la ragazza di origine ...

Ventidue anni in carcere da innocente - chiesti 66 milioni di risarcimento allo Stato e a Tre carabinieri : “Mi torturarono” : Fu condannato per una strage che non aveva mai commesso e passò in carcere 22 anni. Per questo motivo Giuseppe Gulotta ha chiesto un risarcimento da 66 milioni di euro. L’uomo, che ora ha 61 anni, fu accusato dell’omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina avvenuto il 26 gennaio del 1976. ArreStato e condannato all’ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, dopo una ...

BacksTreet Boys - il gran ritorno agli Anni '90 con l'album DNA : I Backstreet Boys sono tornati, per davvero. Non (solo) nel significato più semplice dell’espressione: venerdì 25 gennaio esce il nuovo album DNA e dopo due Anni di residency a Las Vegas, il prossimo 11 maggio partiranno per il tour mondiale del disco con una tappa in Italia, subito sold-out. Fin qui, niente di nuovo, dal momento che il progetto discografico con relativo giro del mondo era stato annunciato qualche mese fa e, ...

BacksTreet Boys - il gran ritorno agli anni 90 con l'album DNA : I Backstreet Boys sono tornati, per davvero. Non (solo) nel significato più semplice dell’espressione: venerdì 25 gennaio esce il nuovo album DNA e dopo due anni di residency a Las Vegas, il prossimo 11 maggio partiranno per il tour mondiale del disco con una tappa in Italia, subito sold-out. Fin qui, niente di nuovo, dal momento che il progetto discografico con relativo giro del mondo era stato annunciato qualche mese fa e, ...

Vita extraterresTre : scoperto a 450 anniluce dalla Terra un 'ingrediente' fondamentale : Per la prima volta un team di ricercatori ha trovato molecole di glicolonitrile, una delle molecole fondanti del RNA e del DNA. Questo "ingrediente della Vita" è stato localizzato intorno a una stella molto simile al nostro Sole e apre nuovi orizzonti di ricerca nello studio della Vita al di fuori del nostro pianeta. Nel team di ricerca che ha fatto questo importante studio vi sono anche due astronomi italiani di grande esperienza. La scoperta ...

Regeni - Tre anni fa il sequestro in Egitto 'Caro Giulio - noi non molliamo' : FIUMICELLO, UDINE, - In una Fiumicello con il sole e con pezzi di ghiaccio che non riescono a sciogliersi, si prepara il grande saluto a Giulio Regeni. Tre anni dopo la sua scomparsa al Cairo, quando ...

Tre anni dopo non c’è ancora verità per Giulio Regeni : Malgrado l’impegno della società civile italiana ed egiziana e della procura di Roma, i responsabili dell’omicidio del ricercatore sono ancora ignoti. Leggi

Giulio Regeni - Tre anni dalla scomparsa : la storia del caso : Giulio Regeni, tre anni dalla scomparsa: la storia del caso Il giovane ricercatore è scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e nove giorni dopo il suo corpo martoriato è stato ritrovato lungo una strada. Da allora la Procura di Roma cerca i colpevoli del suo omicidio nonostante i depistaggi. La madre: "Non ...

Germania - Ifo a 99 - 1 a gennaio - fiducia imprese su minimi in Tre anni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il medico che ha operato Alex : "È un bambino delizioso - ci ha commossi. Due o Tre anni fa sarebbe finita meno bene" : "Se le condizioni che ci sono oggi si confermeranno tra qualche mese potremo già considerare guarito il bambino". Franco Locatelli è il direttore del reparto di Onco-Ematologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ed è anche l'uomo che ha operato il piccolo Alessandro Maria Montresor, bambino di 19 mesi affetto da una malattia molto rara: la linfoistiocitosi emofagocitica. Locatelli ha raccontato a Il Messaggero alcuni ...

Tre anni dopo - cosa è rimasto del caso Giulio Regeni? : Le ultime tracce del ricercatore friulano risalgono al 25 gennaio 2016. Tre anni dopo non c'è ancora una verità processuale

A Tre anni dal rapimento nessuna verità su Regeni : Nel terzo anniversario del rapimento al Cairo di Giulio Regeni manca ancora la cosa principale: la verità. Sul fronte delle indagini si è in una situazione di dichiarato stallo, malgrado la ...