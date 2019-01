Hyundai e Kia - In Europa allo studio una crossover sotto Stonic e Kona

Auto : il gruppo Hyundai Kia studia gli airbag per incidenti multipli : L’airbag è un dispositivo di sicurezza attiva installato in diversi punti dell’Auto che ha il compito di esplodere il prima possibile per proteggere i passeggeri dagli urti in caso di incidente. È formato da un pallone (camera d’aria) che, tramite un sensore che rileva la brusca decelerazione del mezzo causata da un violento urto della vettura, viene gonfiato da una piccola esplosione, da una reazione chimica o dal rilascio istantaneo di ...

Per Hyundai e Kia gli smartphone comanderanno le auto elettriche del futuro : Molti di voi lo sapranno già e non ci vuole certo una scienza particolare per intuirlo. Gli smartphone comanderanno tutti gli aspetti della vita tra cui soprattutto la nostra mobilità, molto più di quanto già non stiano facendo oggi. Alcune società hanno ...

Auto : Hyundai e Kia presentano l’elettrica con la ricarica wireless e il parcheggio autonomo [VIDEO] : Il problema della ricarica di Auto elettriche in mobilità è forse la preoccupazione più grande per un acquirente e non solo. Istituzioni e produttori dovrebbero lavorare all’unisono per sviluppare nuove tecnologie e realizzare infrastrutture in grado di rispondere alla sempre più crescente domanda soprattutto nel prossimo futuro. Una speranza arriva dal gruppo Hyundai Kia Automotive. Come è possibile vedere in questo video, i coreani ...