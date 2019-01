Il gioco per VR A Fisherman' s Tale è ora disponibile Un trailer live-action celebra il

Cina : un gioco d'equilibrio per gli obbligazionisti : La People's Bank of China è l'unica grande banca centrale che ancora concede uno stimolo monetario, si veda il grafico, e si prevede che immetterà ben oltre 200 miliardi di dollari nell'economia nel ...

Dakar : la recensione del gioco per PS4 - Xbox e PC [Video] : Realizzato dalla software house Bigmoon Entertainment, Dakar 18 è un videogame che vi invita ad affrontare una delle competizioni più ardue al mondo direttamente da casa vostra grazie a Ps4, Xbox One e PC. Questo titolo è arrivato sul mercato a settembre 2018 incontrando pareri discordanti da parte della critica; sicuramente il progetto era ...

Fornals - talento e visione di gioco - per avvicinare il Napoli al Milan di Ancelotti : Clausola di 30 milioni, come Fabian Ruiz Si stringe per Allan e dalla Spagna rimbalza la notizia del passaggio del centrocampista Pablo Fornals dal Villerreal al Napoli di Carlo Ancelotti. Un altro giovane spagnolo. Di ventidue anni, come Fabian Ruiz. Con una clausola rescissoria – obbligatoria in Spagna – di trenta milioni di euro. Come Fabian Ruiz. Un mercato, quello spagnolo, che sia Giuntoli sia gli Ancelotti – padre e ...

Pikuniku : l'interessante gioco che unisce elementi puzzle ed esplorazione è disponibile gratuitamente per gli utenti Twitch Prime prima del lancio ufficiale : Il gioco che unisce esplorazione ed elementi puzzle di Digital Devolver, Pikuniku, è attualmente gratuito per tutti i membri di Twitch Prime prima che il titolo venga ufficialmente lanciato più avanti questa settimana.Come segnala Twinfinite, gli abbonati Twitch Prime possono richiedere il gioco per PC gratuito da oggi fino a mercoledì 23 gennaio in quella che viene definita una fase di "accesso anticipato". Twitch ha confermato che tutti coloro ...

Gli sviluppatori di Cuphead sui rischi corsi e le "epiche idee" per il prossimo gioco : Cuphead non è un gioco perfetto in ogni aspetto ma è un titolo per tanti versi imperdibile e tutto da scoprire (fatelo nella nostra recensione), soprattutto perché nato da una serie di rischi che nonostante le tante difficoltà alla fine hanno ripagato dando vita a quella che per molti è una gemma grezza da non perdere su PC o Xbox One.Studio MDHR e in particolare la producer e artista, Maja Moldenhauer, ha discusso di Cuphead, dei rischi corsi e ...

Vittorio Feltri e il gioco d'azzardo : "Perché l'Italia è un Paese di deficienti" : Poche parole per esprimere una amarissima sentenza. Il "giudice" è Vittorio Feltri, che su Twitter affida a pochi caratteri una riflessione sul gioco d'azzardo e sul nostro Paese. Lo spunto, al direttore, lo dà la cifra spesa ogni anno per il gioco d'azzardo. Cinguetta Feltri: "In Italia si spendono

Decretone - arriva maxi-multa per il gioco illegale : Sale il prelievo fiscale sulle vincite 10&Lotto e slot machine. Ludopatie, misure per ridurre gioco patologico

Perché il concorrente più pericoloso di Netflix è un videogioco : Fortnite : Amazon? Sì, forse. Hulu? 'Inesistente' fuori dagli Stati Uniti. Secondo Netflix il vero concorrente è Fortnite . Sì, il videogioco. La piattaforma di streaming ha diffuso i dati , singhiozzanti, del ...

[La storia] Ecco perché il gioco sui social 10 Years Challenge potrebbe essere un esperimento molto pericoloso : Nel mondo già oggi sono installate più di 600 milioni di telecamere. Solamente nel 2017 ne sono state vendute 100 milioni. Il mercato del software per il riconoscimento facciale vale 9,6 miliardi ...

Fine della corsa imminente per il gioco mobile di Westworld accusato di aver copiato Fallout Shelter : Come segnala Eurogamer.net, l titolo mobile di Warner Bros basato sullo show sci-fi di HBO Westworld sta per chiudere poche settimane dopo la "risoluzione amichevole" della causa del 2018 in cui Bethesda accusò il gioco di essere uno "sfacciato imbroglio" e una copia di Fallout Shelter.Westworld mobile, che è stato lanciato lo scorso marzo, somigliava abbastanza a Fallout Shelter e non è stato di aiuto che entrambi i titoli siano stati ...

Nba a Londra : "A scuola dalla Premiership per gestire l'apertura al gioco d'azzardo" : Dal gemellaggio tra Juventus e Brooklyn Nets alle lezioni della Premiership alla Nba in materia di scommesse, il legame tra il basket statunitense e il calcio europeo è sempre più forte. È ciò che Mar

Milan - Gattuso : "Perché non aspettare il Var sul fuorigioco di Cutrone?" : un Rino Gattuso amaro quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il k.o. in Supercoppa contro la Juve. Il suo Milan non ha demeritato e il tecnico fa "grandi complimenti alla squadra". La ...

Supercoppa Italiana - il gol di Cristiano Ronaldo sblocca Juventus-Milan : sul filo del fuorigioco… [VIDEO] : Supercoppa Italiana, Cristiano Ronaldo autore del gol che ha sbloccato la gara tra Juventus e Milan in quel di Gedda: il video della rete-- Cristiano Ronaldo, sul filo del fuorigioco, ha sbloccato Juventus-Milan. La Supercoppa Italiana sta offrendo una gara molto equilibrata, sbloccata appunto dal talento del fenomeno portoghese, il quale di testa su assist di Pjanic ha trafitto Donnarumma a metà secondo tempo. Il Milan ...

gioco d’azzardo - quella del governo è una buona legge. Ma non vale per chi cerca l’autodistruzione : Il decreto dignità, divenuto legge dello Stato, prevede, tra le altre cose, il divieto totale della pubblicità relativa al Gioco d’azzardo entro giugno 2019. Quali effetti avrà questo interdetto? Quali categorie di cittadini ne avranno benefici e quali invece si mostreranno refrattarie a esso? Quando si parla di dipendenza patologica dal Gioco si fa riferimento a un fenomeno che ha conosciuto una rapida e capillare diffusione in questo tempo ...