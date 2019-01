Gli hotel e i B&B migliori del mondo secondo Tripadvisor

Incidente autobus e guasto contatori gas - famiGlie dormiranno in hotel : Incidente autobus e guasto contatori gas, famiglie dormiranno in hotel I tecnici Asm sono al lavoro e si prevede il ripristino in serata per quasi tutte le utenze tranne che per le 13 famiglie della ...

Come funziona la nuova app di Pruvo per pagare meno Gli hotel : La nuova app PruvoLa nuova app PruvoLa nuova app PruvoLa nuova app PruvoLa nuova app PruvoLa nuova app PruvoC’è il 40% delle possibilità che la stessa camera d’albergo prenotata in un certo momento on line costi meno poco dopo. I motivi possono essere tanti, dalle disdette alle offerte speciali: quel che è certo è che, se abbiamo già versato la somma, e non è rimborsabile, dobbiamo pagarla per intero. A meno che non si sfruttino ...

Hotel giapponese licenzia i robot - inefficienti e costosi. Il gestore : “alcuni lavori sono adatti solo aGli umani” : I robot deputati alla gestione degli ospiti negli Hotel sembrano preludere a un futuro in cui saranno superflui gli addetti alla reception, quelli del servizio in camera e via dicendo. Un potenziale scenario che non è così lontano, se pensiamo che negli Stati Uniti ci sono catene come Yotel e Aloft che utilizzano già robot per recapitare posta, articoli da toeletta e bevande nelle camere. Per non parlare dell’Hilton di McLean, in Virginia, ...

Nascosto nell'hotel sotto attacco a Nairobi twitta : "Se dovessi morire - dite alla mia famiGlia che la amo" : "Siamo ancora in bagno, colpi d'arma da fuoco nell'edificio. Per favore, pregate per noi". Ron Ng'eno è tra gli ostaggi bloccati nell'hotel Dusit di Nairobi. In seguito all'attacco rivendicato da Al Shabaab, che è costato la vita a tre persone, alcuni dei clienti dell'albergo si sono nascosti tra le stanze della struttura. "Se dovessi morire, amo il Signore e credo che andrò in paradiso. Per favore, dite alla mia famiglia ...

Juventus - con la squadra a Madrid : ecco il pacchetto biGlietto+hotel : biglietti Juventus trasferta atletico Madrid. Si avvicina il ritorno della Champions League giunta agli ottavi di finale in cui la Juventus affronterà l’Atletico Madrid. In occasione della gara di andata, in programma il prossimo 20 febbraio, la Juventus offre la possibilità a tutti gli appassionati di seguire la squadra da vicino. Ora che la competizione, […] L'articolo Juventus, con la squadra a Madrid: ecco il pacchetto ...

Kenya - assalto all’hotel : Gli spari - le persone in fuga e le auto in fiamme. Le prime immagini dell’attacco terroristico : Gli spari, le persone in fuga dall’hotel e le auto in fiamme. Sono le prime immagini che vengono da Nairobi, in Kenya, dove un commando armato ha preso d’assalto l’albergo di lusso Dusit. L’attacco terroristico è stato rivendicato dal gruppo jihadista Al-Shabaab. Video Twitter L'articolo Kenya, assalto all’hotel: gli spari, le persone in fuga e le auto in fiamme. Le prime immagini dell’attacco terroristico ...

Crotone - mentre i naufraghi chiedevano aiuto Gli scafisti erano andati in hotel : arrestati : Approfittando del buio, dopo aver fatto arenare l'imbarcazione carica di migranti, hanno lasciato i passeggeri al loro destino e si sono dileguati presentandosi in un albergo vicino dove hanno cercato di farsi passare per nutristi con tanto di trolley al seguito . Smascherati, sono stati arrestati dai carabinieri.Continua a leggere

Sold out al Mancinelli per l'omaggio a De André deGli hotel Supramonte : Brani più noti e perle per intenditori vengono reinterpretati dagli affiatati musicisti della band, uniti nel dare corpo a concerti - organizzati in collaborazione con AR Spettacoli di Alessandro ...

In 51 su una barca a vela si incaGliano davanti a un hotel sul mare : salvati dai residenti : Cinquantuno migranti curdi sono stati soccorsi lungo la costa crotonese, nella frazione Torre del comune di Melissa. Sono giunti all'alba a bordo di una imbarcazione a vela. Il natante si è incagliato ...

Hotel Rigopiano : la valanga Gli ha portato via il fiGlio - ora Alessio Feniello rischia il carcere per un mazzo di fiori : Alessio Feniello, papà di Stefano, una delle vittime della valanga dell’Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è desta condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Feniello, uno dei familiari più attivi nella lotta per avere giustizia della valanga che tolse la vita a 29 persone, rischia il carcere per un mazzo di fiori. fiori e selfie. “A maggio io e mia moglie siamo ...

Portò fiori al fiGlio morto all’hotel Rigopiano : condanna per il padre di Stefano Feniello : La colpa di Alessio Feniello, padre del 28enne Stefano morto nel gennaio 2017 all’hotel Rigopiano, è stata quella di “introdursi abusivamente e permanendovi nonostante ripetute diffide e inviti ad uscirne”. La pena pecuniaria consiste in un'ammenda di 4.550 euro. La rabbia dell’uomo su Facebook.Continua a leggere

Thailandia - 18enne saudita fugge dalla famiGlia e si barrica in hotel : 'Se mi rimpatriate mi uccideranno' : Una ragazza saudita di 18 anni, Rahaf Mohammed al-Qunun, si è barricata in una camera d'albergo all'aeroporto di Bangkok durante una tentativo di fuga dalla sua famiglia. "Mi vogliono uccidere per i ...

Papà divorziato dorme in auto : anonimo Gli dona 20 giorni in hotel : Un uomo di 60 anni potrà alloggiare per una ventina di giorni in hotel grazie alla generosità di un anonimo.Continua a leggere

Gli Arctic Monkeys pubblicano i video del backstage dell’album Tranquility Base Hotel & Casino : Il nuovo anno degli Arctic Monkeys è iniziato con un regalo per i fan, che sull'account Twitter dedicato alle news hanno scoperto tre video presi dal backstage dell'album "Tranquility Base Hotel & Casino", l'ultima opera in studio che la band di High Green ha rilasciato l'11 maggio 2018. Alex Turner e compagni non sono nuovi alle sorprese, visto che negli ultimi giorni di novembre avevano pubblicato il singolo in formato 45 giri della title ...