Cambi | euro stabile a 1 | 1370 sul dollaro

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 22/01/2019 - ore 15.40 : Procede sulla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica registra un moderato calo. Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha iniziato a scambiare a 1,137, tratta ...

Cambio Euro Dollaro - EUR/USD influenzato da reciproche debolezze : Unicredit ha comunque affermato di ritenere che il mercato abbia presumibilmente esagerato nel rivedere le proprie attese, che l'economia Usa rimane forte e che non viene ritenuto possibile che l'...

Diritto alla riparazione - manca solo il voto del Parlamento Europeo. Ecco prodotti coinvolti - reperibilità dei pezzi di riCambio e chi può riceverli : La lavatrice si guasta dopo 4 anni d’uso e bisogna cambiarla perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili. È capitato a molti, presto potrebbe non accadere più. Il Consiglio dell’Unione europea sta infatti per introdurre il cosiddetto Diritto di riparazione per i grandi elettrodomestici come per esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e televisori. In estrema sintesi, le aziende produttrici dovranno per legge rendere ...

Salvini e Luigi Di Maio : “Dopo le elezioni Europee Cambierà tutto” : Da una parte ci sono Bankitalia, che ha annunciato per il 2019 una crescita dell’0,6% rispetto a quella dell’1% considerata in manovra dal governo, e l’Ecofin, che potrebbe presto chiedere una correzione dei conti (cioè una manovra bis) perchè se cala il Pil ovviamente peggiora il rapporto col deficit e dunque il 2,04% messo nella manovra sarebbe un miraggio. Dall’altra il governo, che da una parte bolla come ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Dopo le elezioni Europee Cambierà tutto" : Da una parte ci sono Bankitalia, che ha annunciato per il 2019 una crescita dell'0,6% rispetto a quella dell'1% considerata in manovra dal governo, e l'Ecofin, che potrebbe presto chiedere una correzione dei conti (cioè una manovra bis) perchè se cala il Pil ovviamente peggiora il rapporto col defic

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Dopo le elezioni Europee Cambierà tutto' : Da una parte ci sono Bankitalia , che ha annunciato per il 2019 una crescita dell'0,6% rispetto a quella dell'1% considerata in manovra dal governo, e l' Ecofin , che potrebbe presto chiedere una ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 18/01/2019 - ore 15.40 : Consolida le basi precedenti il cross-rate Euro contro Dollaro . In moderato rialzo, invece, l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,1387, con un movimento ...

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 : come Cambierà la città lucana dopo quest’anno? : L’ambito titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 è stato conquistato da Matera, e la città si prepara ad inaugurare il suo anno ricco di eventi ed iniziative: un riconoscimento importante ottenuto grazie al fascino dei “Sassi” e della loro storia antichissima, ma anche per merito dell’interessante proposta presentata alla commissione Europea. Un traguardo che segnerà non solo questo 2019, ma anche gli anni a venire.Continua a leggere

La NBA Cambia la sua casa in Europa : dall'anno prossimo Parigi e poi chissà : ... uno in Asia o in America Latina e in altre parti del mondo. Abbiamo sempre più giocatori internazionali protagonisti, il gioco è sempre più globale e la tecnologia cambia in continuazione: è venuto ...

"Non serve uscire dall'euro". Le mosse della Le Pen per Cambiare l'Ue dall'interno : La corsa alle elezioni europee è iniziata. E dalla Francia Marine Le Pen lancia la staffetta delle forze sovraniste per provare a contare qualcosa a Bruxelles dopo il voto di maggio. La leader del Raggruppamento Nazionale francese ha annunciato, dalle pagine del Corriere della Sera, un grande comizio con Matteo Salvini. Si terrà tra qualche settimana (probabilmente a febbraio), in Italia (forse a Milano). L'asse tra i due, dunque, si rafforza. ...

Cambi : euro poco mosso a 1 - 1395 dollari : ANSA, - ROMA, 18 GEN - euro poco mosso sul dollaro in avvio di giornata sui mercati internazionali: la moneta unica europea passa di mano a 1,1395 , 1,1393 ieri sera dopo la chiusura di Wall street, . ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 17/01/2019 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l' Euro contro la divisa nipponica si mostra timidamente negativo. Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto ...

SCambi sotto i livelli della vigilia per i mercati europei : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori in attesa di sviluppi sulla Brexit . Dopo aver incassato il no all'accordo raggiunto con l'Ue lo scorso novembre dalla ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 16/01/2019 - ore 15.40 : Non si allontana dalla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mostrando un Andamento simile all' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha esordito a quota 1,1404, ...