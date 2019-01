Banche | in Italia ci sono 266 miliardi di NPL lordi da gestire

Banche : Messina - in Italia nodo NPL è sotto controllo : "Il problema a degli NPL è assolutamente sotto controllo specialmente nel nostro Paese, in Italia, perché c'è una forte riduzione ". Lo ha detto il Consigliere delegato di Intesa Sanpaolo , Carlo ...

Banche italiane migliori e peggiori per solidità e sicurezza nel 2019 : Nella scelta della migliore banca in cui depositare i propri risparmi è allora preferibile scegliere un istituto di credito sicuro per dormire sonni tranquilli..

Bankitalia - lieve inasprimento standard prestiti Banche in IV trim : Roma, 22 gen., askanews, - lieve inasprimento nel quarto trimestre da parte delle banche della Penisola sui criteri di erogazione dei prestiti, sia alle imprese sia alle famiglie. Lo rileva la Banca d'...

Brexit - dalle dogane alle Banche - paura no-deal. Per l'Italia in ballo oltre 23 miliardi di euro : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, sta poi elaborando un decreto proprio per evitare contraccolpi al funzionamento del mercato. LE FRONTIERE A ogni modo la preoccupazione di un no-deal ...

Brexit - dalle dogane alle Banche - paura no-deal. Per l'Italia in ballo oltre 23 miliardi di euro : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, sta poi elaborando un decreto proprio per evitare contraccolpi al funzionamento del mercato. LE FRONTIERE A ogni modo la preoccupazione di un no-deal ...

SPY Banche/ Dai salvataggi italiani un aiuto agli investitori stranieri : Einaudi era convinto di "dare, dare, dare" in caso di crisi di liquidità solo per evitare danni peggiori. Ma il contesto allora era ben diverso

Banche - agguato della Bce agli istituti italiani : ci vogliono morti - perché il sistema può saltare : Quelle italiane sono fra le migliori Banche europee, eppure la Bce vuole metterle in ginocchio. Con tutto quello che ne consegue. Per ora i drammi si vivono in Borsa (ieri perdite fino a -8% per i titoli del credito), ma ben presto potremmo soffrire noi per scelte incomprensibili e dannose. Spieghia

Banche E POLITICA/ Npl - la Bce affonda l'Italia e ignora Deutsche Bank : Dalla Bce arriva una mazzata per le BANCHE italiane. L'Eurotower non ha invece nulla da dire sul colosso tedesco dei derivati Deutsche Bank

Bce : stretta su crediti deteriorati di Banche italiane. Salvini : 'prevaricatori' : Giro di vita della BCE sulle banche italiane. Dopo la richiesta di copertura totale dei crediti deteriorati entro il 2026 a Mps, Francoforte avrebbe nel mirino anche gli altri istituti bancari dell'...

BCE - Banche italiane sotto i riflettori : Ha ammesso però che "c'è un rallentamento dell'economia che durerà più delle attese" , ma che questa frenata "non porterà a una recessione". JUNCKER FA MEA CULPA:"AUSTERITA' AVVENTATA" - Sempre nella ...

Giù le Banche in Borsa. Salvini contro la Bce : “È un attacco all’Italia” : Nonostante le rassicurazioni arrivate da diversi istituti di credito, non si placa il pressing dei mercati sulle banche italiane dopo la stretta della Bce sui crediti deteriorati. E poco importa se le raccomandazioni di Francoforte a Mps non si applicheranno in maniera generalizzata: la richiesta all’istituto senese di coprire integralmente gli Npl...

Bomba Bce sulle Banche italiane Francoforte a gamba tesa su Conte : Nelle sale operative non hanno dubbi: la ricostruzione del Sole 24 Ore sul diktat della Vigilanza unica sulla totale svalutazione in sette anni delle sofferenze da parte di tutte le banche italiane è stata "ispirata" da Siena. Segui su affaritaliani.it

La Bce ha imposto svalutazioni di Npl a tutte le Banche Ue. Salvini : così danneggia l’Italia : Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore tutti gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati seppur con tempi differenziati da istituto a istituto...

Matteo Salvini contro la Bce "a gamba tesa" sulle Banche : "Danni da 15 miliardi all'Italia" : Ogni banca avrà una propria "deadline" temporale, ma per tutti gli istituti europei l'aspettativa della Bce è la stessa: secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, orizzonte che mediamente si aggirerà attorno al 2026. Questa l'indicazione che la Vigilanza bancaria ha inserito in ...