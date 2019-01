16 persone | tra cui il consigliere regionale Marco Sorbara | sono state arrestate in Valle

New York - pianificavano un attacco a una comunità musulmana : arrestate 4 persone tra cui un 16enne : Tre uomini e uno studente di 16 anni sono stati arrestati nel weekend a Rochester, sul lago Ontario, nello stato di New York, con l'accusa di aver preparato un piano per attaccare una piccola comunità ...

Le restrizioni per le persone transgender nell’esercito degli Stati Uniti entreranno in vigore : La Corte Suprema, il più importante organo giuridico degli Stati Uniti, ha votato per far entrare in vigore le restrizioni sulla presenza di persone transgender nell’esercito del paese volute dal presidente Donald Trump nel luglio del 2017. Queste restrizioni prevedono

Mafia a Palermo - fermate 7 persone. Tra loro due "figli d'arte" : Palermo, askanews, - Ci sono anche un nipote e un figlio d'arte tra le sette persone fermate dalla Direzione AntiMafia di Palermo nell ambito dell'indagine che ha fatto luce sulla ricostituzione della ...

Gino Strada : “Governati da un mix di fascisti e cogli**i che lascia morire persone” : Gino Strada e le sue offese pesanti nei confronti del governo Gino Strada tutti lo conosciamo per essere un medico famoso in tutto il mondo, non solo per le sue capacità professionali ma essere diventato un simbolo dopo aver fondato Emergency(un’associazione umanitaria italiana che offre assistenza medica e non a milioni di persone bisognose in tutto il mondo martoriato dalla guerra e dalla povertà) Durante l’intervista a Radio Capital, Gino ...

Campionati Italiani Indoor Pattinaggio Corsa - a Pescara attese 3000 persone tra atleti e sostenitori : Lo sport è economia e se in media si spendono 200 dollari a persona nel mondo a ogni competizione, questa manifestazione porterà circa 1.300.000 euro al territorio".

Resort a fuoco e le persone si lanciano dalla finestra : le immagini choc : Due morti e 22 feriti, di cui quattro in gravi condizioni: è questo il bilancio del grande e spaventoso incendio divampato questa mattina all'alba in un popolare Resort di montagna a...

Migranti - barcone in avaria con 100 persone : morti a bordo - tra loro anche un bambino : Un altro barcone con 100 Migranti a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante in un primo momento non aveva chiesto aiuto. Adesso avrebbe iniziato a imbarcare acqua.Continua a leggere

Rigopiano - due anni fa la tragedia che vide la morte di 29 persone : Pescara - Prima si arrese il gatto delle nevi, lasciando andare avanti le turbine dei pompieri, poi ad un certo punto la neve era cosi' abbondante, la tormenta cosi' violenta, le ramaglie, gli alberi divelti e le pietre sulla strada cosi' tante, che fu possibile procedere solo a piedi. Ci vollero 20 ore perché l'intera macchina dei soccorsi raggiungesse Rigopiano e l'hotel sepolto dall'enorme slavina staccatasi ...