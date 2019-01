Riparte The Voice of Italy su Rai2 con Simona Ventura | Morgan e Asia Argento possibili

The Walking Dead 9 Riparte da una linea temporale tutta nuova : “Sempre più lontani dai fumetti” : The Walking Dead 9 è pronto a ripartire da una linea temporale tutta nuova. Dopo la morte di Rick Grimes e di Carl e l'enorme salto temporale portato con sé nell'ultima stagione, la serie sembra pronta ad allontanarsi ancora dai fumetti esaltando alcuni momenti clou e rilasciandone altri, questo riporterà indietro i fan? Quando The Walking Dead 9 riprenderà la sua nuova nona stagione con nuovi episodi a febbraio offrendo novità importanti ai ...

“The Good Doctor” trasloca su Raidue e Riparte dall’inizio. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell’estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. Una buona notizia per i tanti fan è che per vedere la seconda serie del telefilm non dovranno aspettare la prossima estate ma lo possono fare […] L'articolo “The Good Doctor” trasloca su Raidue e riparte dall’inizio. sembra essere il primo su ...

The Walking Dead 9B Riparte dal primo sguardo ad Alpha e il ritorno di Jesus : Il conto alla rovescia è iniziato visto che il 10 febbraio si avvicina a grandi passi e dopo le feste i fan saranno ad un solo mese di distanza da The Walking Dead 9B. La serie è tornata ai ritmi e alla bellezza delle prime stagioni ma questo non ha permesso ancora il ritorno dei fedelissimi e del grande pubblico alla luce degli ultimi, disastrosi, ascolti registrati dalla nona stagione, tutto cambierà nel 2019? AMC ha alzato il velo su The ...

The Walking Dead 9 Riparte senza Rick Grimes ma puntando tutto su Daryl : il suo salvataggio è solo un sogno? : Dalle ultime scene con Daryl alla possibilità che il salvataggio sia solo un sogno, i rumors su quanto accaduto a Rick Grimes in The Walking Dead 9 si moltiplicano anche se ormai sembra essere certo il fatto che Andrew Lincoln non tornerà nella serie e che il pubblico scoprirà cosa gli è successo solo in questi film già annunciati. Rimane il fatto che una lacuna c'è e che i fan non possono fare a meno di chiedersi: "Perché?". E' mai possibile ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia Riparte da Friburgo - per Bologna sfida al top col Promitheas - Avellino accoglie il Ventspils : Settima e ultima partita del girone di andata per le tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. Si comincia domani, martedì 20 novembre, alle 20.00 con la sfida tra Friburgo e Reyer Venezia, e si prosegue mercoledì 21 novembre con Promitheas Patras-Virtus Bologna alle 18.30 e Avellino-Ventspils alle 20.30. Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte ...