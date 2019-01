Cristiano Ronaldo regala la Supercoppa alla Juventus | Milan sconfitto 1-0

Supercoppa Italiana - la Juventus piega il Milan 1-0 e diventa la più vincente di sempre! Decisivo il solito Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono imposti grazie a un gol di testa di Cristiano Ronaldo e hanno festeggiato a Gedda (Arabia Saudita) davanti a 62000 spettatori: i Campioni d’Italia hanno conquistato il trofeo per l’ottava volta nella storia (l’ultima risaliva al 2015, avevano poi perso le ultime due edizioni proprio contro i rossoneri e contro la Lazio) e ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights Supercoppa Italiana : sintesi e gol. Cristiano Ronaldo non sbaglia mai : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno festeggiato a Gedda grazie a un gol di Cristiano Ronaldo al 61′, CR7 ha firmato la rete di testa concretizzando l’assist di Pjanic e ha così regalato ai compagni il primo trofeo stagionale. I rossoneri ci hanno provato, hanno colpito anche una traversa con Cutrone in apertura di secondo tempo, nel finale hanno recriminato per un ...

Cristiano Ronaldo Re di Supercoppa : la Juventus si gode l’8° successo - Milan furioso con Banti! : Supercoppa Italiana alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha giustiziato il Milan con un colpo di testa che ha battuto Donnarumma nel secondo tempo della gara di Gedda La Supercoppa Italiana va alla Juventus, l’8ª della storia bianconera. Dopo settimane caratterizzate dalle polemiche per la disputa dell’incontro in Arabia Saudita ed in merito alla presenza o meno di Higuain nel Milan, oggi le discussioni hanno lasciato spazio al ...

Pagelle Juventus-Milan 1-0 Supercoppa : decide Cristiano Ronaldo : Pagelle JUVENTUS MILAN Supercoppa – Al King Abdullah Sports City, lo stadio di Gedda, in Arabia Saudita, si è giocato il match che ha assegnato in gara unica la Supercoppa italiana 2019. In campo i vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia, ma essendo entrambe i trofei in mano alla Juventus la sfidante era la […] L'articolo Pagelle Juventus-Milan 1-0 Supercoppa: decide Cristiano Ronaldo proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Juventus-Milan 1-0 La Diretta Vantaggio di Cristiano Ronaldo Espulso Kessie : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - 74' espulso Kessie per...

VIDEO gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Milan 1-0 : CR7 porta avanti i bianconeri nella Supercoppa : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Milan nel match valido per la Supercoppa Italiana. CR7 ha sbloccato la partita con un micidiale colpo di testa su assist di Pjanic, mettendo così il sigillo anche in questa competizione. L’attaccante portoghese ha segnato al 61′, indirizzando così la partita e avvicinando i bianconeri alla vittoria. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan, ...

Supercoppa Italiana - il gol di Cristiano Ronaldo sblocca Juventus-Milan : sul filo del fuorigioco… [VIDEO] : Supercoppa Italiana, Cristiano Ronaldo autore del gol che ha sbloccato la gara tra Juventus e Milan in quel di Gedda: il video della rete-- Cristiano Ronaldo, sul filo del fuorigioco, ha sbloccato Juventus-Milan. La Supercoppa Italiana sta offrendo una gara molto equilibrata, sbloccata appunto dal talento del fenomeno portoghese, il quale di testa su assist di Pjanic ha trafitto Donnarumma a metà secondo tempo. Il Milan ...

Juventus-Milan 1-0 La Diretta Vantaggio di Cristiano Ronaldo : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - 61' GOL! Cristiano...

Supercoppa - invasione di un tifoso per un selfie con Cristiano Ronaldo : invasione solitaria sul campo di Gedda, dopo appena 1'15' di gioco, di un tifoso che è riuscito a farsi un selfie con Cristiano Ronaldo e poi è stato accompagnato fuori. Ma ha avuto anche il tempo di '...

Cristiano Ronaldo - AVVOCATO MAYORGA INCONTRA EX DI CR7/ Legale - 'Prove compromettenti' : chi è Jasmine Lennard : CRISTIANO RONALDO accusato di stupro. Ultime notizie Juventus, l'AVVOCATO di Kathryn MAYORGA INCONTRA l'ex di CR7: accuse rispedite al mittente.

Ex di Cristiano Ronaldo incontra l'avvocato della Mayorga - la ragazza che accusa CR7 di stupro : Un nuovo capitolo nella vicenda Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga, che nelle ultime ore si è arricchita di un altro possibile protagonista. A uscire allo scoperto sarebbe stata infatti Jasmine Lennard,...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la ex incontra l avvocato di Mayorga 'Ho prove compromettenti' : ROMA - Potrebbe complicarsi la posizione di Cristiano Ronaldo in merito alle accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga , la ragazza statunitense che ritiene di essere stata violentata in un hotel ...

Supercoppa - fiducia Juventus : Cristiano Ronaldo è il Re di coppe : Il motore primo dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è in un dato. CR7 è l'unico al mondo ad aver alzato cinque volte al cielo la Champions nuova formula, ossessione bianconera. ...

Cristiano Ronaldo-Mayorga - la sua ex : "Prove compromettenti sullo stupro" : Non c'è pace per Cristiano Ronaldo che da quando ha messo piede in Italia, tra le fila della Juventus, ha dovuto difendersi dalla accuse di stupro da parte della ragazza americana Kathryn Mayorga. La donna, infatti, ha rivelato di aver subito molestie sessuali dal fuoriclasse di Funchal, nel 2009, a Las Vegas e il tutto è ancora nelle mani degli inquirenti che stanno indagando. Recentemente, tra l'altro, la Polizia di Las Vegas ha richiesto ...