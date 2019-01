Brasile conquistato dalla Bolsonaro family | la soap è iniziata

vanityfair

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) «Preferirei un figlio morto, piuttosto che gay, sono a favore della tortura, adesso sono tutti da proteggere, le donne, i neri, i gay, basta con le politiche per i poverini, ho avuto quattro figli maschi, poi ho avuto un cedimento ed è nata una femmina, basta con questa lagna dei femminicidi».Sono queste le affermazioni con cui Jair, l’ex militare di estrema destra nostalgico della dittatura diventato presidente delil primo gennaio, ha convinto 57,4 milioni di voti su 147 di elettori. E seppur considerato da molti un ciclone carico di incognite per i diritti e per il futuro socio-economico del Paese, ha di fatto aperto la nuova era politica nella storia del colosso sudamericano con un risultato elettorale senza precedenti.Al Governo però, non è arrivato da solo: insieme a lui, sono arrivati anche i tre figli, Flávio, 37 anni e senatore, Eduardo, 34 anni ...