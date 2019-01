Una tomba per Cleopatra | Zawi Hawass e le nuove scoperte egizie

ilfogliettone

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un mistero lungo 2mila anni potrebbe essere vicino alla soluzione: si tratta del luogo in cui sarebbe sepolta l'ultima regina d'Egitto,, assieme al suo amore, il condottiero romano Marco Antonio. Storia affascinante quella presentata a Palermo da Zahi, l'archeologo segretario generale del Consiglio supremo delle antichità. Maè noto per la sua attività divulgativa e la sua capacità mediatica di puntare i riflettori sulla valle dei Re.Lasarebbe stata individuata, in un luogo sacro e nascosto per proteggere le due mummie, da un gruppo di archeologi che sono al lavoro per raggiungerlo. Ma a destare interesse ci sono altre notizie, fra cui la campagna d'esplorazione a Giza che ha portato alla scoperta di una necropoli con 27 tombe; gli studi della Piramide di Cheope che hanno consentito di raggiungerestanze e mappare i corridoi sotterranei. ...