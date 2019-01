Brexit | lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi

Brexit - lettera di Bruxelles a May : "Backstop solo se necessario - sarà temporaneo" : Il backstop sarà attivato solo in caso di necessità e, comunque, sarà temporaneo. Con una lettera indirizzata a Londra Donald Tusk e Jean-Claude Juncker a provano a dare un assist a Theresa May, alle prese con il voto finale sulla Brexit ai Comuni, previsto per domani, 15 gennaio. Il meccanismo a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, si legge nel documento, entrerà in vigore "solo se ...

Brexit - May : lettera alla Nazione per chiedere sostegno all'accordo : Teleborsa, - L'addio tra Londra e Ue è sicuramente un delicatissimo passaggio storico da affrontare con compattezza e coesione. Anche per questo, in una "lettera alla Nazione" pubblicata in vista del ...