I bambini che comunicano con le emoji prima di saper leggere e scrivere

Bari - bambini autistici legati alla sedia con le bocche tappate : le immagini di botte e insulti in un centro di riabilitazione : I carabinieri della Compagnia di Triggiano, in provincia di Bari, hanno arrestato e messo ai domiciliari quattro educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici e affetti da altre disabilità accusate di maltrattamenti nei confronti dei minori loro affidati. Le quattro donne hanno tra i 28 e i 42 anni. Sono dipendenti del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro, un centro privato ...

bambini autistici legati alle sedie con bocche tappate : arrestate 4 educatrici | Le vittime non potevano comunicare le violenze subite : Quattro educatrici, due di 42 anni, una di 28 e una di 29, sono state arrestate dai carabinieri di Triggiano, nel Barese, perché accusate di maltrattamenti di minori disabili. I fatti sono accaduti in un centro di riabilitazione. I militari hanno verificato circa 100 episodi di maltrattamenti

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L'argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla qualità delle proposte offerte ai loro ...

bambini neri e bianchi in banchi separati : la foto che fa infuriare Sudafrica : Era il loro primo giorno di scuola e, al suono della campanella, sono entrati tutti insieme nella loro classe della scuola di Learkool Schweizer-Reneke, in Sudafrica . La maggior parte dei Bambini ...

Si alza il sipario sulle 'Domeniche a teatro' per bambini : Comprendente cinque spettacoli, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Asti, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CrAsti, con la collaborazione del Teatro ...

Anche Agesci nazionale contro Salvini : “Inaccettabile lasciare bambini in mezzo al mare” : Dopo i duri attacchi al Ministro dell'Interno da parte delle sezioni regionali di Sicilia, Piemonte e Lazio, l'associazione, che riunisce 180mila iscritti in tutto il Paese, prende una dura posizione a livello nazionale citando papa Francesco e schierandosi a favore dello sbarco dei migranti di SeaWatch e SeaEye.Continua a leggere

Esalazioni di monossido : dieci intossicati - anche 4 bambini e due gestanti : Intossicazione da monossido di carbonio a Terranuova Bracciolini. Accertamenti sono tutt'ora in corso. Erano le ore 19:28 quando il 118 ha risposto ad una chiamata: dieci persone si sono sentite male. ...

Nuovo caso di maestre che picchiano bambini - servono videocamere? : Ci risiamo: tre maestre e una collaboratrice scolastica sono state arrestate per aver picchiato i bambini di cui si sarebbero dovute prendere cura. Ai Castelli Romani, alle porte di Roma, offese verbali, botte e umiliazioni sarebbero state all’ordine del giorno. Le piccole vittime, tra i 3 e i 5 anni, avevano manifestato il disagio ai genitori. E come spesso accade la faccenda era finita in procura. Non è la prima volta che la Capitale regala ...

Salvini : 'Da Sea Watch no anche a donne e bambini - ora dico basta' : Matteo Salvini non intende accogliere nemmeno donne e bambini della Sea Watch e tantomeno 15 famiglie. Lo ha detto il vicepremier parlando a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "Ne sono arrivati via mare ...

Salvini : da Sea Watch no anche a donne e bambini - dico basta : Roma, 7 gen., askanews, - Matteo Salvini non intende accogliere nemmeno donee e bambini della Sea Watch e tantomeno 15 famiglie. Il vice-premier lo ha detto parlando a 'Quarta Repubblica'. 'Ne sono ...

Si torna a scuola - ma i bambini si trovano al freddo e in aule sporche. Accade a Vernole - ma il sindaco invita alla calma : Nella scuola Primaria di Vernole inizio agitato questa mattina. I genitori lamentano aule sporche e fredde, ma dirigente e sindaco minimizzano.

Sea Watch - Di Maio ribadisce : “Tutelare donne e bambini”. Ma Salvini : “Giusto discutere - ma quello che decide sono io” : Il governo è disponibile ad accogliere almeno parte dei migranti a bordo della Sea Watch, come dice Luigi Di Maio? Oppure “in Italia non arriva proprio nessuno”, come sostiene l’altro vicepremier, Matteo Salvini? La posizione dell’esecutivo ancora deve definirsi, probabilmente in attesa che ancora una volta sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a trovare una soluzione che tenga conto delle due anime della ...