Australian Open 2019 | il tabellone degli italiani Fognini può andare molto avanti

Tennis - Australian Open 2019 : la grande attesa per Fabio Fognini. Il ligure non può fallire : Manca davvero pochissimo all’inizio degli Australian Open 2019. In campo maschile l’Italia si presenta con ben sette Tennisti nel tabellone principale e il migliore in termini di classifica è Fabio Fognini. Il ligure arriva a Melbourne da numero tredici del mondo e sarà la dodicesima testa di serie nel primo Slam dell’anno. C’è davvero tanta pressione sul nativo di Arma di Taggia perchè dal ligure ci si aspetta il grande ...

Australian Open 2019 : record - statistiche e curiosità. Federer e Djokovic puntano al primato di vittorie. Quella volta in cui Francesca Schiavone… : Si avvicina l’edizione 2019 degli Australian Open, la trentaduesima che si gioca sui campi del Melbourne Park dopo il trasferimento dagli impianti del Kooyong Lawn Tennis Club. Andiamo a scoprire qualche curiosità sul primo torneo dello Slam dell’anno. Per prima cosa, sono tre gli uomini a detenere il maggior numero di titoli nello Slam Australiano: Roy Emerson, Roger Federer e Novak Djokovic. Emerson, facente parte della storica ...

Australian Open – Simona Halep ha scarse pretese : “infortunio? Non sento dolore - ma non sarà semplice giocare al top” : Simona Halep ha svelato di non avere grandi pretese in vista dei prossimi Australian Open: la numero 1 al mondo, appena rientrata da un infortunio, è conscia di non essere al top della forma Assente dal singolare di Pechino, giocato sul finire di settembre 2018, Simona Halep è tornata a giocare un match ufficiale a Sydney, perdendo al primo turno contro Barthy. La tennist anumero 1 al mondo, ferma ai box per oltre 3 mesi a causa di un ...

Australian Open 2019 : Luca Vanni pesca Carreno Busta - Andreozzi per Stefano Travaglia : Sono stati resi noti gli accoppiamenti dei qualificati agli Australian Open di tennis: l’Italia, che spera comunque ancora in un ripescaggio di Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente teste di serie numero 1 e numero 4 del tabellone, eliminati nel turno decisivo, porta nel main draw invece Luca Vanni e Stefano Travaglia. Luca Vanni se la vedrà al primo turno con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 del seeding (ma che ...

Tennis : Murray - addio già dopo gli Australian Open? : ... due volte lo Us Open, 2012 e 2016,, le ATP Finals del 2016 e a occupare per 14 settimane il trono di numero 1 del mondo. ' Sto giocando senza sapere quando il dolore se ne andrà, devo mettere un ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : Dakar in tempo reale - risultati Qualificazioni Australian Open - Seppi in finale a Sydney! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, venerdì 11 gennaio. Si avvicina il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre si sono completate le Qualificazioni degli Australian Open a Melbourne ed Andreas Seppi è sceso in campo per le semifinali a Sydney. Dopo questa scorpacciata di tennis arriverà la 10 km sprint maschile di biathlon, ma per gli Sport ...

Tennis - Andy Murray si ritira! Lo scozzese spera di arrivare a Wimbledon - ma l’addio potrebbe giungere già agli Australian Open : Andy Murray ha detto basta: lo scozzese deve ritirarsi dal circuito mondiale ed appendere la racchetta al chiodo. Troppo forti i dolori all’anca che, come confidato in conferenza stampa dal Tennista, gli impediscono anche semplici gesti quotidiani. L’ipotesi di continuare a giocare soltanto in doppio è stata scartata dal britannico. Ex numero uno al mondo, Murray ha dichiarato visibilmente commosso: “Vorrei arrivare a ritirarmi ...

Tennis - clamoroso Andy Murray annuncia il ritiro in lacrime : “l’Australian Open potrebbe essere il mio ultimo torneo” [VIDEO] : Andy Murray ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal Tennis giocato a causa di un grave problema all’anca: prima però giocherà gli Australian Open Andy Murray ha annunciato che sarà costretto a ritirarsi ben prima di fine stagione. Il problema all’anca non dà tregua allo scozzese che giocherà gli Australian Open prima di capire il da farsi, quello australiano potrebbe anche essere l’ultimo torneo del 31enne: ...

Qualificazioni Australian Open : Vanni e Travaglia entrano in tabellone - delusione per la Trevisan : Qualificazioni Australian Open, bottino non certo positivo quello azzurro durante l’ultimo atto che precede il torneo dello Slam Qualificazioni Australian Open, si è giocato oggi l’ultimo turno che ha definito il novero di tennisti che entreranno dunque nel tabellone principale del torneo. 5 gli azzurri impegnati, solo in 2 hanno raggiunto l’ambito traguardo. Vanni è stato il primo a staccare il pass, superando con un ...

Australian Open 2019 - Andreas Seppi per provare a sfatare il tabù degli ottavi di finale : Andreas Seppi e gli Australian Open: sicuramente quello tra il tennista nato a Bolzano ed il torneo Australiano è il rapporto migliore che l’azzurro ha con i tornei dello Slam. L’altoatesino infatti ha raggiunto per ben quattro volte gli ottavi di finale a Melbourne, ma ora è arrivato il momento di sfatare quello che rischia di diventare un tabù. La prima volta di Seppi agli ottavi di finale risale al 2013, quando è il primo italiano ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Calendario Australian Open 2019 - gli orari dal 1° turno alla finale. Programma - tv e streaming : La stagione 2019 del tennis è appena scattata e già ci troviamo a pochi giorni dall’inizio del primo Slam dell’anno. Gli Australian Open di tennis infatti scatteranno lunedì 14 gennaio, per concludersi domenica 27. Le gare si giocheranno prevalentemente nella notte italiana, ma gli incontri della sessione serale saranno giocati nella prima mattina italiana. A trasmettere gli incontri in tv sarà ancora una volta Eurosport, che ha un ...