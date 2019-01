Zverev | ' Il tennis sarà in buone mani dopo il ritiro di Federer e Nadal'

Tennis : Nishikori finalista a Brisbane. Re Roger batte Zverev a Perth : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Il giapponese Kei Nishikori è il primo finalista del 'Brisbane International', torneo Atp 250 con un montepremi di 527.880 dollari in corso sui campi in cemento ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Alexander Zverev porta la Germania in Finale e ritrova la Svizzera di Federer : Penultimo giorno di incontri nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis che si sta disputando a Perth (Australia). Nella ultima tornata di partite del gruppo A, valida per definire la seconda finalista dopo la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic, è stata la Germania a festeggiare. I tedeschi, infatti, grazie al successo contro i padroni di casa australiani (2-1), si sono guadagnati la chance di affrontare nuovamente gli elvetici ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Kerber e Zverev trascinano la Germania - Australia vincente col doppio misto : Si torna a giocare su due sessioni alla Hopman Cup in corso a Perth. In quella mattutina la Germania, trascinata dai suoi assi Angelique Kerber e Alexander “Sascha” Zverev, ha superato per 2-1 la Francia, mentre alla sera, tra Australia e Spagna, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio in un match estremamente serrato, soprattutto nel doppio misto conclusivo. Entrambi gli incontri di singolare tra Germania e Francia sono ...

Tennis – I Bookie impazziscono per Zverev dopo le ATP Finals : primo Slam ‘prenotato’ : Zverev trionfa alle ATP Finals di Londra: i Bookie ‘prenotano’ il primo Slam È diventato uno dei più giovani vincitori delle Atp Finals di Londra, e per Alexander Zverev il 2019 potrebbe diventare l’anno della consacrazione definitiva. Il tedesco, salito al quarto posto del ranking dopo la vittoria su Novak Djokovic, guadagna spazio anche tra i traders, per i quali è uno dei Tennisti che nella prossima stagione può ...

Tennis : Zverev baby eroe a Londra sulle tracce del mito McEnroe : Nadal ha chiuso 10 stagioni tra i primi 2 del mondo, la prima nel lontano 2005,. Meglio dello spagnolo solo Roger Federer che ha chiuso 11 stagioni tra i primi 2 del mondo, la prima nel 2003 e l'...

Alexander Zverev - chi è il fenomeno della nuova generazione del tennis - : Il tennista tedesco, 21 anni, ha trionfato all'Atp Finals dopo aver sconfitto due mostri sacri come Federer e Djokovic. Ribattezzato "Alessandro il Grande", per una definitiva consacrazione gli manca ...

Tennis - Ranking ATP (19 novembre) : Novak Djokovic in vetta - Alexander Zverev n.4 - Fabio Fognini il migliore azzurro : La chiusura delle ATP World Tour Finals di Londra ha sancito anche il Ranking ATP definitivo del 2018. In vetta alla graduatoria sempre il serbo Novak Djokovic, finalista nel Masters di Londra, giunto alla 226esima settimana complessiva al comando. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, assente alle Finals per infortunio, terza piazza invece per lo svizzero Roger Federer, piegato in semifinale alla O2 Arena dal tedesco Alexander ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev è Maestro - adesso c’è da scalare la montagna Slam : Alexander Zverev, ormai, è un big. O almeno, lo è a livello di due set su tre. Perché alle ATP Finals ha dimostrato questo, una volta di più: quando si resta fuori dall’ambiente degli Slam, lui entra in gioco eccome. Roger Federer e Novak Djokovic l’hanno sperimentato entrambi un’altra volta, dopo averlo già fatto in passato. Con il serbo, in particolare, si è confermata una vecchia maledizione che vuole il vincitore di un ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev realizza l’impresa e supera in Finale Novak Djokovic. E’ il tedesco il “Maestro” : E chi se lo sarebbe aspettato? Alexander Zverev, numero 5 del mondo, realizza la sua impresa e sconfigge nientepopodimeno che Novak Djokovic (n.1 ATP) nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2018. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match gestito in maniera perfetta dal 21enne di Amburgo che si è preso la rivincita nei confronti di Nole, che lo ...

Tennis - Zverev vince le Atp Finals : 21.03 La sorpresa della Atp Finals ha il volto di Alexander Zverev. Il tedesco sovverte ogni pronostico e batte 6-4 6-3 (1h20') il favoritissimo Novak Djokovic (che comunque chiude l'anno da n.1). Alla O2 Arena di Londra i due finalisti si erano già affrontati nel round robin con il secco successo del serbo 6-4 6-1 Serbo che, oltretutto, nel torneo non aveva mai perso né set,né turno di servizio. La svolta per Zverev è arrivata col break sul ...