Manovra | Pir nel caos Bloccati i nuovi investimenti

Altro pasticcio nella Manovra Stop alle vendite di nuovi Pir : Si tratta di quel tipo di fondi, introdotti nel 2017, governo Gentiloni, che garantiscono all'economia italiana due belle novità: l'esenzione fiscale da plusvalenze e successione ai risparmiatori che ...

La Manovra cambia i Pir e mette a rischio il risparmio delle famiglie : Milano. Un emendamento alla legge di Stabilità, proposto dal deputato della Lega Giulio Centemero, e approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, punta a introdurre l'obbligo di destinare il 3 per cento dei capitali raccolti dai Pir – Piani individuali di risparmio – al segmento Aim di Piazza

Manovra - chi e come colpirà la nuova web tax : ... poi ripresa anche in sede Ecofin tra i Ministri delle Finanze dell'Unione Europea nel tentativo, fallito, di trovare una soluzione multilaterale al problema dell'economia digitale,, con la ...

Conte difende la Manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Conte : “M5s e Lega uniti - i cittadini non capirebbero il contrario. Conti in ordine e Manovra espansiva : sono orgoglioso” : Il governo non ha problemi perché sia il M5s sia la Lega “hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero una inversione di rotta“. Sulla durata dell’esecutivo, nonostante qualche tensione interna diventata in certi momenti quasi lite, l’assicurazione arriva dal più alto garante, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla Stampa il capo del governo ribadisce che “le ...

Manovra : Cida - ha respiro corto - al Paese servono azioni strutturali : Roma, 21 dic. (Labitalia) - "Una legge di bilancio che sembra puntare prevalentemente sulla spesa, [...]

Analisti sulla Manovra : "I mercati respirano - ma lo spread non è alle spalle" : I mercati azionari e obbligazionari tirano un sospiro di sollievo, ora che l'Italia ha scongiurato la procedura di infrazione per debito eccessivo, evitando il rischio di sanzioni e stop a fondi ...

Manovra - sugli eventi sportivi in Pay tv arriva la stretta antipirateria. Rimodulati i diritti tv per il campionato di calcio : arriva la stretta anti-pirateria per gli eventi trasmessi dalle Pay tv, a cominciare da quelli sportivi. Che vedono il calcio, con 3 pirati su 4 telespettatori, in testa alla graduatoria degli sport più colpiti, seguito da Formula Uno, MotoGP e tennis. Con un emendamento alla Manovra depositato in commissione Bilancio dai relatori Paolo Tosato e Gianmauro Dell'olio, si introduce una ...

Manovra - appello del Cnf al governo - 'no conflittualità e interventi di corto respiro' : ... che invita il governo ad 'abbandonare la strada della conflittualità e degli interventi dal respiro corto' e a 'lavorare insieme per costituire una sorta di assemblea dell'economia che duri nel ...

Spiragli Ue sulla Manovra : "Ma servono atti credibili" L'ipotesi : tagliare 5 miliardi : Roma Si tratta. Ovunque capiti, 'senza numerini sul tavolo', secondo la vulgata del governo, ma con l'ottimismo della volontà del ministro Tria che riceve riconoscimenti personali e probabilmente è ...

Manovra - spiraglio di Salvini sul deficit : "2 - 2 o 2 - 6 - nessuno si attacca ai decimali" : MILANO - Il livello di deficit al 2,4% sul Pil messo per iscritto dal governo dal Def e ribadito in ogni modo a Bruxelles potrebbe non essere intoccabile. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo ...

Manovra - Di Maio : 'Dialogo con Ue'/ Bocciatura Ue - vice premier assicura : 'I mercati capiranno' - IlSussidiario.net : Manovra bocciata dall'Ue: procedura d'infrazione. Ultime notizie governo, il premier Conte: 'Governo responsabile, nessuna ribellione'.