Huawei | dipendente arrestato in Polonia per spionaggio

Huawei - dipendente del gruppo arrestato per spionaggio - : In manette anche un cittadino polacco. Perquisiti anche gli uffici della società Orange. I due saranno trattenuti per tre mesi

Huawei punisce il dipendente che ha usato un iPhone per gli auguri di buon anno : A quanto pare la dirigenza di Huawei non ha gradito l'errore commesso dal proprio dipendente, tanto da avere deciso di adottare una punizione esemplare L'articolo Huawei punisce il dipendente che ha usato un iPhone per gli auguri di buon anno proviene da TuttoAndroid.