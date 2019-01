Sfera Ebbasta “istiga all’uso della droga” Esposti contro il trapper

Una mamma contro Sfera Ebbasta : “Hai 6 morti sulla coscienza” : Un articolo molto interessante, nei giorni scorsi (riferito al dolore del padre che ha perso la figlia di nove anni per un incidente sugli sci) diceva che non esiste consolazione per la perdita di un figlio. E se al dolore incurabile si aggiunge la frustrazione del pensare che la morte poteva essere evitata, se non ci fosse stata le negligenza di chi avrebbe dovuto fare le cose per bene, e non lo ha fatto, il dolore non può che diventare ...

La mamma di una vittima di Corinaldo contro Sfera Ebbasta. "Non giocare più con i sogni dei ragazzini" : "Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che, pur avendo pagato, sono stati presi in giro e sono morti nell'attesa che tu arrivassi". È lo sfogo amarissimo diretto a Sfera Ebbasta, di Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della calca all'uscita della Lanterna Azzurra, Daniele Pongetti, morto a 16 anni, insieme ad altri quattro ragazzini e ad una donna di 39anni, madre di 4 figli.La donna si ...

Sfera Ebbasta - la mamma di una vittima di Corinaldo : 'Hai sei persone sulla coscienza' : Donatella Magagnini è la mamma del povero Daniele Poggetti, ragazzino di 16 anni che ha tragicamente perso la vita nell'ormai famosa serata al Lanterna Azzurra di Corinaldo. Con lui, altre quattro vittime minorenni, alle quali si aggiunge una signora di 39 anni, che aveva sfortunatamente accompagnato il figlio al concerto di uno dei suoi idoli. Dopo un lungo silenzio, proprio la mamma di Daniele si è sfogata su un gruppo di Facebook e ha deciso ...

Sfera Ebbasta - la mamma di una vittima di Corinaldo gli scrive : “Hai sei persone sulla coscienza. Ce l’ho a morte con i tuoi manager - la tua casa discografica” : Un dolore che non passerà mai, quello dei genitori che hanno perso un figlio durante l’ormai famigerata serata al Lanterna Azzurra di Corinaldo. E una mamma ha deciso di farsi sentire scrivendo un post sulla pagina del gruppo Facebook “Giustizia per le vittime del Lanterna Azzurra”. Donatella Magagnini era la madre di Daniele Poggetti, morto a 16 anni in quella sera disperata, insieme a un’altra mamma di 39 anni e ad ...

Corinaldo - la mamma di una delle vittime contro Sfera Ebbasta : “Giochi con i sogni dei ragazzi” : Lo sfogo di Donatella Magagnini, mamma di Daniele, 16 anni, tra le 6 vittime della strage di Corinaldo. Su Facebook ha scritto al trapper Sfera Ebbasta e al suo staff: "Se davvero eri così addolorato e colpito dell'accaduto io al tuo posto sarei venuto a verificare e vedere che era successo. Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che pur avendo pagato sono stati presi in giro e sono morti".Continua a leggere