Buckingham Palace | le guardie reali omaggiano i Queen suonando ' Bohemian Rhapsody'

Queen - dopo i Golden Globe arriva il tributo delle guardie della Regina : Bohemian rhapsody a Buckingham Palace : dopo la vittoria di “Bohemian rhapsody”ai Golden Globe, la Guardia della Regina ha suonato la canzone dei Queen che ha dato il titolo al film. La banda reale non è nuova a queste iniziative. Lo scorso anno aveva eseguito Respect in onore di Aretha Franklin, scomparsa nell’agosto del 2018. L'articolo Queen, dopo i Golden Globe arriva il tributo delle guardie della Regina: Bohemian rhapsody a Buckingham Palace proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sorpresa a Buckingham Palace - le guardie reali suonano Bohemian Rhapsody : Una grande Sorpresa per i turisti che visitano il palazzo reale di Buckingham Palace : la banda delle Royal Guards , infatti, ha suonato lunedì scorso Bohemian Rhapsody , uno dei brani più celebri dei ...

Keira Knightley a Buckingham Palace - premiata dal principe Carlo per il suo impegno nel sociale : ...le loro cause da molti anni ed è stata profondamente segnata da un viaggio in Sud Sudan condotto nel 2014 in occasione del terzo anniversario dall'indipendenza dello Stato più giovane del mondo: 'un ...

Meghan Markle - l’assistente personale se ne va in lacrime. Anche Kate Middleton evita la cognata : lei e William faranno Natale lontano da Buckingham Palace : L’assistente personale di Meghan Markle, Melissa Toubati, non ha retto alle continue pressioni e ha lasciato in lacrime il suo incarico. Un addio fatto passare in sordina da Kensington Palace ma sui cui è il Sun a svelare maggiori dettagli: secondo il tabloid britannico infatti, a sei mesi dal Royal Wedding, Meghan starebbe rivelando un carattere non facile tanto da spingere Anche la Toubati, specializzata proprio nella gestione di star ...

Meghan Markle : il fisco bussa alle porte di Buckingham Palace : Non è periodo calmo e tranquillo per Meghan Markle, la neo duchessa di Sussex. Non sono bastati i colpi di testa e il carattere schivo della moglie di Harry a mettere in cattiva luce la Corte inglese, ...