Lazio | Milan e Juve in campo | sabato si parte con la Coppa Italia

Inter-Milan per Milinkovic : 'A gennaio non lascia la Lazio' : Intanto Kezman , agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport : 'Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate ...

Demi Moore - la riveLazione del massaggiatore di Milano : 'È venuta da me senza mutande' : Troppo magra, molto disinibita. Demi Moore vista molto da vicino da Manuel Martin , massaggiatore al lavoro sui corpi dei vip che hanno alloggiato tra 1996 e 2003 nei più prestigiosi hotel milanesi, ...

Il calciomercato del giorno – Nuovo centrocampista per Milan e Fiorentina - la bomba sulla Lazio : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel ...

Mercato di gennaio : i piani di Juventus - Napoli - Inter - Lazio - Milan e Roma : Chiuso un 2018 in chiaroscuro per molti, insieme ai classici bilanci siamo già ai piani per il nuovo Mercato . Ufficialmente si apre giovedì 3 gennaio , ma alcune operazioni sono già state fatte, come ...

Stop a striscione in ricordo dell'ultrà morto a Milano - Irriducibili Lazio lasciano curva : ROMA - La curva Nord laziale si svuota nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio. È il gesto degli Irriducibili, la frangia più calda della tifoseria biancoceleste, gemellata ...

Laziomania : Questa Lazio al Milan gli mangia - il panettone - in testa : Non sono sicuro si dica ovunque nel mondo. Ora Inzaghi punta il Torino, poi si metterà alle spalle un girone d'andata spinoso, tortuoso, tutto teso a riprendersi quello che era nostro. Luis Alberto e ...

Calciomercato Lazio - dopo Darmian spunta un giocatore del Milan : Calciomercato Lazio – Nei sogni di Inzaghi, dopo il tentativo fatto (ancora non tramontato, ndr) per Darmian del Manchester United, spunta un nuovo nome. La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano […] L'articolo ...

Posto Champions : Milan - Lazio - Atalanta e Roma si contendono la quarta piazza : Per la Roma successo col fiatone, vittoria dell' Atalanta nello scontro diretto con la Lazio e lo scialbo 0-0 del Milan : la corsa al quarto Posto della Serie A 2018/19 va al rallentatore, quattro ...

Ci sono ritardi e disagi nella circoLazione della linea M2 della metropolitana di Milano : La circolazione della linea M2 della metropolitana di Milano è stata sospesa per diversi minuti nella mattina di oggi, martedì 18 dicembre, a causa di una temporanea mancanza di corrente. I treni sono rimasti fermi per circa venti minuti, a

Lazio e Milan alla prova Europa - biancocelesti in salita con l’Atalanta : rossoneri favoriti con il Bologna su Sisal Matchpoint : Atalanta-Lazio è un Monday Night che mette in palio punti pesanti in chiave europea. Con la vittoria sull’Udinese, i nerazzurri hanno riagganciato il treno delle squadre che lottano per un piazzamento europeo, mentre i biancocelesti si trovano in un momento difficile, pur mantenendo un punto dal quarto posto che vale la Champions. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i padroni di casa, avanti a 2,15, il blitz degli uomini di Inzaghi ...

Milan stangata dall’Uefa - 12 milioni per vioLazione del Fair Play Finanziario : SENTENZA UEFA Milan – Europa ancora amara per il Milan. Dopo l’eliminazione dall’Europa League è arrivata anche la stangata dell’Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Si tratta di una multa di 12 milioni trattenuti dai premi, bilancio in pari entro il 2021 e limitazioni nelle prossime due liste per le competizioni […] L'articolo Milan stangata dall’Uefa, 12 milioni per ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...