Reddito di cittadinanza | il sussidio andrà agli stranieri solo dopo 10 anni di residenza

Reddito di cittadinanza : Di Maio - tetto permanenza per stranieri sarà più alto di 5 anni : "La nostra norma sul Reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani. Per fare questo, noi alzeremo il tetto di permanenza dei lungo soggiornanti, in modo tale da rispettare le norme europee ma allo steso tempo rivolgere questa misura ai cittadini italiani, quindi il tetto dei 5 anni, presente nella bozza del decreto, è da modificare, sarà più alto". Così il vicepremier ...

Reddito di cittadinanza - il nodo degli stranieri : "L'obiettivo - spiega il vicepremier - è dare il sussidio agli italiani e ai lungo soggiornanti che abbiano dato un grande contributo al Paese"

Di Maio con Salvini : stop ai sindaci ribelli e niente Reddito di cittadinanza agli stranieri : Il leader del Movimento 5 stelle detta la linea dopo l'intervento del Senatore Mantero che aveva duramente criticato il...

Reddito cittadinanza tra certezze e incognite - rischio boomerang : Roma, 4 gen., askanews, - Poche certezze, molte le incognite: stando alle previsioni del Governo il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e del suo leader Luigi Di Maio, ...

Di Maio : Reddito di cittadinanza è misura rivolta agli italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito cittadinanza tra certezze e incognite - rischio boomerang : Roma, 4 gen., askanews, - Poche certezze, molte le incognite: stando alle previsioni del Governo il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e del suo leader Luigi Di Maio, ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza solo agli italiani' : Il capo politico dei 5Stelle cerca di stoppare sul nascere i dissapori con gli alleati di governo su quello che è il punto più delicato del decreto che arriverà a metà mese sul tavolo del Consiglio ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio conferma : 'Va solo agli italiani' : Il Reddito di cittadinanza, come richiama la parola, riguarderà solo coloro che sono cittadini italiani. Così ha dichiarato Luigi Di Maio, sposando così le tesi della Lega e dimostrandosi contrario a concedere aiuti economici agli stranieri. Reddito di cittadinanza solo agli italiani Sulla norma attuale è previsto, però, che il sussidio vada ai cittadini italiani ma anche agli stranieri che sono residenti sul territorio da almeno 5 anni. Il ...

Stranieri sì e stranieri no - le piroette del governo sul Reddito di cittadinanza : C’è un elemento che ha caratterizzato in modo costante questi primi sette mesi di governo Lega-M5S: le piroette dei suoi esponenti. Tirare il sasso e nascondere la mano è diventata filosofia d’azione e dal deficit al 2,4%, alla tassa sul volontariato, passando per le eco-imposte sui veicoli, è stato un continuo annunciare misure per poi smentirle il giorno dopo, una volta ricevuti i feedback della gente. La massima espressione di questa ...

Reddito di cittadinanza - a che punto siamo? Le ultime novità : Secondo quanto affermato pochi giorni fa dal vice ministro all'Economia, Laura Castelli, il Reddito verrà erogato anche tramite app. Reddito DI cittadinanza: I DUBBI SULL'IMPORTO Anche su questo tema,...

Si può dare il Reddito di cittadinanza solo agli italiani? : La risposta veloce è no, checché ne dica il governo, ma la situazione è più incerta se venisse previsto anche per i cosiddetti "lungosoggiornanti"

Reddito di Cittadinanza non verrà erogato agli extracomunitari - smentita di Di Maio : Il Reddito di Cittadinanza partirà ufficialmente tra la fine di febbraio e i primi di marzo. A confermarlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine di una visita ad Alleghe, in provincia di Belluno. Di Maio ha anche ribadito che dopo la pausa per le vacanze di Natale e Capodanno dovrebbero essere predisposti i provvedimenti attuativi necessari a far partire effettivamente sia il Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - per gli stranieri il vincolo di residenza salirà a dieci anni : Sul Reddito di cittadinanza si riapre il fronte degli stranieri. Le bozze circolate consentono l'accesso al sussidio agli extracomunitari con permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno ...

Di Maio : le norme sul Reddito di cittadinanza agli immigrati regolari saranno rigorose : saranno 10 e non 5, come inizialmente previsto, gli anni necessari agli stranieri per poter accedere al sussidio. Il governo ha specificato che si tratta di un provvedimento finalizzato soprattutto a ...