Formula 1 | Michael Schumacher compie 50 anni | la carriera e le vittorie | dalla Benetton

Formula 1 - Michael Schumacher : in arrivo un'App per i suoi 50 anni : Un' App per rendere onore a Michael Schumacher , nel giorno dei suoi 50 anni : il prossimo 3 gennaio la fondazione Keep Fighting rilascerà la Official Michael Schumacher App, disponibile sia per ...

Il pilota di Formula 1 Michael Schumacher non è più costretto a letto - : Lo stato di salute dell'ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher, che ha subito nel 2013 un grave trauma cranico, è notevolmente migliorato, non è più costretto a letto e non ha bisogno di essere ...

Il team owner Michael Andretti è stato tra i primi a iscriversi alla prima stagione del nuovissimo campionato di Formula E. Quattro stagioni dopo, Andretti Autosport unisce le forze con BMW i Motorsport e parteciperà all'ABB FIA Formula E Championship con la BMW iFE.18 come BMW i Andretti Motorsport. Al volante ci saranno due piloti