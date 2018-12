Danimarca | rifugiati somali perdono asilo | dovranno tornare in patria

ilgiornale

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Finita l"accoglienza per i richiedentidi nazionalità somala che avevano trovato rifugio in. Secondo il quotidiano danese "DR", infatti, non ci sarebbero più i presupposti che un tempo giustificavano la presenza deinel paese nord europeo, dato che la situazione nello stato d"origine dei migranti è migliorata.Dopo una nuova legge sulla migrazione emanata nel 2015, mirata soprattutto a controllare l"afflusso dei numerosi siriani in arrivo nel territorio danese, nell"autunno del 2016 si cominciò appunto ad effettuare dei controlli anche sui. Ben 1200 permessi di soggiorno sono stati esaminati dal servizio immigrazione danese, che alla fine ha stabilito che "le condizioni generali, in quelle zone dellaa, sono cambiate così tanto che non c'è più la base per richiedere l'".Al momento, infatti, laa è considerata sicura, e non c"è ...