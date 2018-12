Bambina scrive una lettera a Babbo Natale ed alla mamma persa nella tragedia di Rigopiano

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Quel 18 gennaio 2017 ladell'Hotelha sconvolto la vita di molte famiglie causando ben 29 vittime. Anche la piccola Gaia di soli 7 anni ha, purtroppo, dovuto subire la perdita diValentina ed ha rischiato di perdere anche papà Gianpaolo, rimasto sepolto vivo nel resort per 62 ore ma poi salvato miracolosamente. In questo, il secondo senzaValentina, Gaia ha volutore una letterina a, come molti suoi coetanei. Nulla di anormale, dunque, se non fosse per il contenuto della missiva: la bimba, infatti, più che chiedere giocattoli o doni come tutti i bimbi della sua età ha scritto due letterine, una aed unasua(allegando due fotografie, la sua e quella del papà).La commoventedella bimba e l'amarezza del papà La piccola Gaia,letterina, chiede adi recapitare le sue parole...