Inter-Napoli | morto ultrà investito durante scontri «Pulmini presi d' assalto Stop

Inter-Napoli - Koulibaly su Instagram dopo cori razzisti : "Orgoglioso del colore della mia pelle" | Sky TG24 | : Il difensore su Twitter dopo l'espulsione risponde ai buu indirizzati a lui da una parte del pubblico di San Siro. Solidarietà al calciatore dal suo capitano Hamsik e anche da Cristiano Ronaldo

Morto il tifoso investito prima di Inter-Napoli | Questura : "Arrestati tre ultrà" : Si chiama Daniele Belardinelli il tifoso Morto investito prima della partita con il Napoli. Originario di Varese, 35 anni, aveva ricevuto in passato un Daspo di cinque anni. Era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei

Inter-Napoli - pugno duro del questore : ecco i provvedimenti presi : INTER NAPOLI – Dopo gli scontri che si sono verificati ieri, prima della partita tra Inter e Napoli che hanno portato alla morte di un tifoso neroazzurro, il questore ha preso duri provvedimenti. ll questore di Milano, Marcello Cardona, ha infatti usato parole durissime in merito agli scontri che sono costati la vita a un tifoso interista […] L'articolo Inter-Napoli, pugno duro del questore: ecco i provvedimenti presi proviene da ...

Inter-Napoli - il questore di Milano : “Stop alle trasferte per i tifosi nerazzurri e chiusura della curva per 5 giornate” : “Richiederò lo stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino alla fine del campionato. L’Autorità di pubblica sicurezza locale lo chiede al dipartimento che a sua volta lo domanda al ministero competente. Richiederò la immediata chiusura della curva dell’Inter per cinque giornate più una di Coppa Italia fino 31 marzo 2019″. Lo ha detto in conferenza stampa il questore di Milano, Marcello Cardona, dopo gli episodi di ieri nei pressi ...

Scontri Inter-Napoli - il questore : "Curva chiusa e stop a trasferte" - : Marcello Cardona chiederà i due provvedimenti al comitato per l'ordine pubblico dopo la morte di un tifoso durante i tafferugli di ieri

Milano - il questore : «Agguato ai tifosi del Napoli - chiederò la chiusura della Curva Inter fino al 31 marzo» : In conferenza stampa Marcello Cardona, questore di Milano, è Intervenuto in conferenza stampa per ragguagliare i media sugli scontri lontano dallo stadio di San Siro. Le parole di Cardona: «Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Si è trattato di un agguato squadristico ai pulmini anonimi in arrivo da Napoli. Spranghe e bastoni contro mezzi occupati da ultras del Napoli. Abbiamo arrestato due soggetti italiani, due ...

