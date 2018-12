Catania svegliata nella notte da una forte scossa di terremoto | nessun morto

Blastingnews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Alle 3.19 di oggi 26 dicembre unadi magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti diche, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata.Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti risultano 28 di cui più della metà si sono recati da soli in ospedale in preda al panico o per farsi medicare dopo cadute dovute al movimento del terreno....