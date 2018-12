Libia | il palazzo attaccato al centro di una disputa tra milizie

Libia - Nouri (Amnesty) : “Vertice? Obiettivo è solo fermare migranti - non guarda ai diritti umani”. Palazzotto : “Flop annunciato” : “Ho visto tante strette di mano in questa conferenza di Palermo. Ma l’Obiettivo, anche se la conferenza avrà successo, non sarà amico dei diritti umani: perché la Libia che vuole l’Europa e per cui l’Italia ha organizzato questa conferenza è una Libia che serve a fermare le partenze in modo ancora più efficace, se possibile”. Commenta così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a margine In ...