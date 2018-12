Il Natale accende il borgo di Ruffano

Il Natale si accende con il Festival Var - show a Empoli e Reggio Emilia : Una Var così attiva non si ricordava da mesi. Praticamente era dal 2017 che non si registravano un numero così elevato di interventi in una sola giornata di campionato. In Empoli-Sampdoria c'è stato ...

A Monteriggioni la fiaccolata accende la vigilia di Natale : Il gruppo, inoltre, sa coinvolgere il pubblico con balli e coreografie frutto di lunghe e consolidate esperienze di tutti i membri nel mondo della live music, nei più prestigiosi gruppi gospel, soul ...

Musica - arte - giochi - spettacoli : con Arezzo città del Natale si accende la festa : Tanti gli appuntamenti del weekend a partire dalla Musica. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour e Woodworm Arezzo Showcase sabato 22 dicembre, Paletti e Andrea Appino sono ...

Si accende il Natale a Gaeta : gli eventi del fine settimana : Continuano le iniziative del Polo Museale di Gaeta (LT) in questo ricco fine settimana che anticipa le feste di Natale.

Rosso Natale : il make up per accendere le feste : Il Natale è alle porte e tu non hai ancora studiato il look della vigilia? Per sciogliere gli ultimi dubbi, devi mettere in conto che nel giorno più festoso dell’anno non puoi non indossare qualcosa di Rosso, proprio come Babbo Natale. Se l’outfit on red ti sembra eccessivo, preparati a mostrare il calore del cuore almeno sul viso. Qualche consiglio? Scegli una nuance di Rosso e mantienila altrimenti rischi di fare accostamenti ...

Natale - Firenze si accende con i suoi alberi - e non solo - : Tra i monumenti più conosciuti nel mondo, Ponte Vecchio anche in questa edizione si trasforma temporaneamente in una tela: un suggestivo videomapping celebra infatti la genialità di Leonardo Da Vinci,...

Loano accende il Natale - FOTO e VIDEO - : Oggi si è tenuta a Loano la cerimonia di accensione dell'albero di Natale di piazza Italia e delle luminarie natalizie. La magia del Natale, le sue luci ed i suoi colori sono tornati a splendere ...

A different Xmas : l’Intelligenza Artificiale di Huawei accende il Natale : Non solo telefoni: Huawei, leader mondiale della tecnologia, fa sempre più parlare di se per iniziative che mettono la tecnologia al servizio delle città e del sociale. Così, dopo aver trasformato in musica i suoni delle megattere grazie a una collaborazione con il Wwf, ha trovato un altro modo per emozionare: ha acceso oggi a CityLife Shopping District Milano il primo albero di Natale dotato di Intelligenza Artificiale in grado di riconoscere ...

La magia del Natale si accende a Ragusa : Attivata a Ragusa l'illuminazione artistica dei tre ponti, del prospetto della Cattedrale di San Giovanni, del Duomo di San Giorgio e non solo.

«MAGIC " GRAN GALÀ DI ILLUSIONISMO» : ECCO GLI ARTISTI CHE ACCENDERANNO IL Natale A BRINDISI : La passione e l'eleganza fanno di lui un professionista unico nel suo genere, capace di eseguire oltre 150 spettacoli l'anno in tutta Italia e all'estero. Noto per essersi aggiudicato, tra gli altri, ...

Il sindaco accende albero di Natale a Sanremo : ... ' Vi aspetto tutti domenica dalle ore 17.30 in piazza per l'inaugurazione di un albero di 20 metri fatto di 28 mila luci a led, spettacoli di musica e l'accensione delle luminarie nel centro città, ...

A Castelfranco Emilia si accende il Natale 2018 - da sabato 1 dicembre tante iniziative sul territorio : Dai mercatini e dagli spettacoli nelle piazze dei centri storici al ritorno di Musica in Festa 2018, la rassegna concertistica nelle Chiese di tutto il territorio comunale organizzata dall'Ufficio ...

A Castelfranco Emilia si accende il Natale 2018 - da sabato 1 dicembre tante iniziative sul territorio : Dai mercatini e dagli spettacoli nelle piazze dei centri storici al ritorno di Musica in Festa 2018, la rassegna concertistica nelle Chiese di tutto il territorio comunale organizzata dall'Ufficio ...

La notte degli alambicchi accende il Natale in trentino : Il programma degli spettacoli Spettacolo per La notte degli alambicchi , Fototeca Strada Vino Sapori trentino, Il programma prevede due spettacoli il 7 e l'8 dicembre 2018 alle 17 e alle 21. Un solo ...