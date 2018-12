Catastrofe in Indonesia | l’esperto | “Tsunami causato da una frana marina | meccanismo

meteoweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) Anche se è ancora presto per avere dettagli sulle cause precise, lo tsunami che inha provocato oltre 200 morti e 800 feriti “non è stato provocato da un terremoto ma da una eruzione vulcanica che ha provocato unasul vulcano Krakatau“, ‘figlio’ del vulcano che nel 1800 causo la morte di oltre 30mila persone. A spiegare all’Adnkronos le possibili cause dello tsunami che ha colpito l’Francesco Chiocci, professore ordinario di Geologiaal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Unasotto, spiega, “simile e a quella che causò un maremoto a Stromboli il 3 dicembre del 2002, con onde alte 10metri. Un evento che non provocò vittime – precisa – solo per la stagione ma che provocò ingenti danni alle infrastrutture. E’ presto per conoscere ...