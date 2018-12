Angelo Sanzio | il Ken del Grande Fratello aggredito e picchiato | “Ho avuto paura di

ilfattoquotidiano

: Angelo Sanzio aggredito nella notte da un gruppo di omofobi - Novella_2000 : Angelo Sanzio aggredito nella notte da un gruppo di omofobi - datasisteminet : Angelo Sanzio picchiato - GianniRoberto1 : io rispetto le opinioni altrui ma il razzismo e l’omofobia non sono opinioni . Angelo Sanzio -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Prima l’hanno insultato e poi l’hannobrutalmente: è quanto successo giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia a, conosciuto come il Ken italiano dopo la sua partecipazione al. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, era in giro con alcune amiche quando all’improvviso è statoda due sconosciuti. “Sono ancora sconvolto” ha raccontato al quotidiano, ricostruendo la dinamica dell’aggressione: “A un certo punto uno di loro, a tradimento, mi ha tirato una sberla fortissima colpendomi l’orecchio che ha iniziato a sanguinare. Ero intontito, non sentivo più niente e ho“. Poi la corsa in pronto soccorso dove i medici hanno scongiurato rischi per il suo udito.Una brutta avventura che, come spiega lui stesso nelle storie del suo profilo Instagram, ringraziando tutti per i ...