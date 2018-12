Frosinone | ufficiale l’esonero di Longo | arriva Baroni

sportfair

: Frosinone, ufficiale: esonerato Moreno Longo, in arrivo Baroni - MondoPalermo : Frosinone, ufficiale: esonerato Moreno Longo, in arrivo Baroni - ItaSportPress : Ufficiale - Frosinone, esonerato Longo - - MilanWorldForum : Salta una nuova panchina in Serie A. Le news -) -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018), Morenoè stato ufficialmente sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra: in arrivo“IlCalcio comunica di aver sollevato Morenoed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. Ilringraziaed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale”. Con questo breve comunicato, il club laziale ha annunciato d’aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra mister. Adesso ilannuncerà il nuovo allenatore, che sarà l’ex BeneventoL'articolol’esonero diSPORTFAIR.